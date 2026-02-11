Kaja Kalas: Rusija ne pobjeđuje u ratu

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku, Kaja Kalas, izjavila je da održavanje izbora u Ukrajini dok traje rat s Rusijom "definitivno ne bi bilo dobro rješenje", ističući da ratni uvjeti ozbiljno otežavaju demokratske procese.

Izbori u Ukrajini

Govoreći uoči sastanka ministara obrane EU u Briselu, Kalas se osvrnula na medijske izvještaje prema kojima bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogao najaviti pripreme za moguće proljetne predsjedničke izbore i mirovni referendum.

- Većina evropskih zemalja ima odredbu u svom ustavu da se izbori ne održavaju tokom ratnog vremena - rekla je Kallas.

- A zašto? Jer kada imate izbore, uvijek postoje borbe između različitih frakcija, a kada ste izloženi vanjskim napadima, jednostavno ne možete održati izbore jer je vaš protivnik izvan zemlje i morate koncentrirati sve svoje napore da mu se suprotstavite.

Kalas je odbacila narative koji sugeriraju da Rusija preuzima prevlast u ratu, naglašavajući da Moskva i dalje ima ozbiljne izazove.

- Važno je znati da Rusija ne pobjeđuje u ovom ratu. Stopa žrtava raste. Njihova privreda ne stoji dobro - rekla je, dodajući da ministri obrane EU-a raspravljaju o daljnjim načinima podrške Ukrajini.

Kalas je navela da će se sastanak usmjeriti i na doprinos EU-a budućim sigurnosnim jamstvima Ukrajine, uključujući planove za obuku ukrajinskih vojnika na ukrajinskom teritoriju. "Identificirali smo dva centra za obuku koja bi se mogla koristiti u tu svrhu", rekla je.

NATO misija

Dotakla se i novodogovorene NATO misije Arctic Sentry, naglasivši da EU razvija revidiranu arktičku strategiju koja će, za razliku od prethodnih, obuhvatiti sigurnosna pitanja uz klimatske i ekološke izazove.

Ali upozorila je da se ne smije skretati pažnja s Ukrajine.

- Također je važno da, naravno, ostanemo budni, ali da ne skrećemo pažnju s mjesta gdje su trenutne prijetnje, a to je, naravno, Ukrajina - rekla je Kalas.

Visoka predstavnica EU je naglasila blisku koordinaciju između EU-a i NATO-a kako bi se izbjeglo dupliciranje napora, napominjući da, iako savez postavlja ciljeve sposobnosti, države članice EU-a i obrambene industrije moraju se uskladiti kako bi ih ispunile.