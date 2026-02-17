Vijeće ministara nastavlja da ignoriše žrtve ratnog silovanja

Vijeće ministara nije usvojilo očitovanje Bosne i Hercegovine na odluku Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija (UN) u kojoj se zahtijeva obeštećenje i kompletna rehabilitacija četiri preživjele žrtve ratnog silovanja.

Informacija nadležnih institucija BiH razmatrana je na sjednici Vijeća ministara, ali nije usvojena nakon dva kruga glasanja, rečeno je za Detektor iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

- Gospođa B, gospođa C, gospođa D i gospođa E su žrtve ratnog silovanja i predstavku su podnijele zbog neuspjeha vlasti Bosne i Hercegovine da ispune svoju obavezu, odnosno da osiguraju da podnositeljice predstavke, imaju provedivo pravo na pravnu zaštitu, pravičnu i odgovarajuću naknadu štete te što potpuniju rehabilitaciju - odgovoreno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Kako se navodi u zapisniku Vijeća ministara, nakon obavljenih konsultacija, u drugom krugu glasanja sa osam glasova "za" i jednim "protiv" nije usvojena Informacija, s pripadajućim zaključkom. Protiv je glasao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.

Detektor je ranije pisao da je Ministarstvo u martu prošle godine dobilo novu odluku Komiteta za četiri žrtve i da su trenutno u fazi izjašnjenja, čiji je rok bio do decembra.

Ovo nije prvi slučaj da Vijeće ministara nije glasalo za usvajanje odluke Komiteta protiv torture. Još od 2019. godine BiH odbija da se izvini i osigura odštetu žrtvi ratnog seksualnog silovanja.

S obzirom na to da oštećena od optuženog nije mogla naplatiti dosuđeni iznos, ona se obratila Komitetu protiv torture, koji je 2019. godine odlukom obavezao državu da se javno izvini žrtvi seksualnog nasilja, kao i isplati štetu u što kraćem roku, te zahtijevao sistematsko rješavanje problema reparacije žrtvama na državnom nivou. Ovo je prva ovakva odluka donesena protiv BiH, navodi Detektor.

- I dan-danas nema ništa od toga. Razočarana… stvarno ne mogu da shvatim – tu sam ponovno ponižena, taj je novac bezvrijedan sada. Bio je bezvrijedan i u tom periodu. Moju traumu niko nikad ne može platiti. Što se tiče države, ogorčena sam - kazala je ranije za Detektor preživjela žrtva.

Tada su iz Ministarstva kazali da se aktivnosti moraju što prije poduzeti i da se provede ova odluka, jer ona predstavlja ispunjenje međunarodnih obaveza, a BiH kao potpisnica je mora ispuniti.