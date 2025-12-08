Amidžić: Neprihvatljiva su uslovljavanja u radu Vijeća ministara BiH

Nakon što je današnja sjednica Vijeća ministara BiH otkazana zbog neusvajanja dnevnog reda medijima se obratio i ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, koji je kazao da je za funkcionisanje Vijeća ministara BiH neprihvatljivo "uvođenje uslovljavanja koje rezultira blokadama".



- Želim da primijetite, na današnjoj sjednici kandidovano je gotovo 40 tačaka o kojima je trebalo odlučivati. Neprihvatljivo je da nas neko uslovljava, posebno imajući u vidu da su postojala 32 druga otvorena pitanja o kojima smo mogli sasvim normalno da odlučujemo, kao što je to bilo i ranije - rekao je Amidžić.

Ocijenio je da politika uslovljavanja "nikada ne može dati rezultat". - Ako neko misli da će kroz ucjene uticati na to da mi popustimo sa svojim političkim stavovima, to nije tačno - naglasio je. Govoreći o evropskom putu, Amidžić je istakao da dinamika može varirati..