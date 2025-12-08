Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTKAZIVANJE SJEDNICE

Amidžić: Neprihvatljiva su uslovljavanja u radu Vijeća ministara BiH

Ako neko misli da će kroz ucjene uticati na to da mi popustimo sa svojim političkim stavovima, to nije tačno, rekao je

Amidžić: Neprihvatljiva su uslovljavanja. Avaz

FENA

8.12.2025

Nakon što je današnja sjednica Vijeća ministara BiH otkazana zbog neusvajanja dnevnog reda medijima se obratio i ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, koji je kazao da je za funkcionisanje Vijeća ministara BiH neprihvatljivo "uvođenje uslovljavanja koje rezultira blokadama".


- Želim da primijetite, na današnjoj sjednici kandidovano je gotovo 40 tačaka o kojima je trebalo odlučivati. Neprihvatljivo je da nas neko uslovljava, posebno imajući u vidu da su postojala 32 druga otvorena pitanja o kojima smo mogli sasvim normalno da odlučujemo, kao što je to bilo i ranije - rekao je Amidžić.

Ocijenio je da politika uslovljavanja "nikada ne može dati rezultat".

- Ako neko misli da će kroz ucjene uticati na to da mi popustimo sa svojim političkim stavovima, to nije tačno - naglasio je.

Govoreći o evropskom putu, Amidžić je istakao da dinamika može varirati..

- Sve zemlje imaju svoju putanju, nekad brže, nekad sporije, ali nikada pretjerano brzo. Ključno je da svaki narod zadrži pravo na pitanja koja predstavljaju njihov nacionalni interes - rekao je.

Dodao je da SNSD, odnosno ministri iz RS-a, nikada do sada nisu insistirali da se bilo koje pitanje usvaja na silu.

- To se mora poštovati i u daljnjem radu - poručio je Amidžić

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# STAŠA KOŠARAC
# SRĐAN AMIDŽIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.