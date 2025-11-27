Sramotno ponašanje Heleza, Konakovića, Košarca, Amidžića, Hurtića i Ivice Bošnjaka: Nisu došli na sjednicu Parlamenta

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH održava se prva posebna sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj su zastupnici i delegati trebali postavljati pitanja članovima Vijeća ministara BiH.

I kao što je to na većini sjednici bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine BiH, tako je i danas.

Većina ministara je potpuno izignorisala ovu sjednicu, a njoj prisustvuju samo predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto, HDZ-ovi ministri Davor Bunoza i Dubravka Bošnjak i jedan ministar iz redova Trojke, a riječ je o Edinu Forti.

Ministar odbrane Zukan Helez (SDP), ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković (NiP), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac (SNSD), ministar finansija Srđan Amidžić (SNSD), ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić (BH Zeleni) i zamjenik ministra sigurnosti, koji trenutno obnaša poziciju ministra Ivica Bošnjak (HDZ BiH), očito nisu smatrali važnim da trebaju prisustvovati ovoj sjednici.

Treba naglasiti da sjednici prisustvuje zamjenica ministra Hurtića Duška Jurišić, koja često dolazi na ove sjednice.