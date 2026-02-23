Tramp: "Ako ne postignemo dogovor, to će biti vrlo loš dan za Iran"

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je odbacio izvještaje da načelnik Združenog generalštaba general Den Kejn stoji protiv američkog udara na Iran, nazivajući takve priče netačnim i tvrdeći da bez dogovora Iran može očekivati ozbiljne posljedice.

- Kruže brojne priče iz 'fake news medija' u kojima se tvrdi da je general Den Kejn, ponekad nazivan Razin, protiv toga da idemo u rat protiv Irana. Ta priča ne pripisuje ove velike količine znanja nikome i 100 posto je netačna - rekao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Njegove izjave uslijedile su nakon lokalnih medijskih izvještaja da je Kejn savjetovao Trampa i najviše zvaničnike da bi vojna kampanja protiv Irana mogla nositi značajne rizike.

- Ja sam taj koji donosi odluku, radije bih imao dogovor nego ne, ali ako ne postignemo dogovor, to će biti vrlo loš dan za tu zemlju i, vrlo nažalost, njene ljude, jer su oni sjajni i divni, i nešto takvo nikada im se ne bi trebalo dogoditi - rekao je Trump.