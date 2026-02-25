Video / Dramatičan kolaps ceste: Dva vozila progutala rupa na kolovozu

Dva vozila upala su u veliku rupu na kolovozu nakon što se cesta iznenada urušila u centru Omahe u američkoj saveznoj državi Nebraska.
Policija je saopštila da su službenici upućeni na mjesto događaja nakon dojave o saobraćajnoj nesreći.
NESVAKIDAŠNJI INCIDENT
Snimak policije zabilježio trenutak urušavanja, niko nije povijeđen
Dva vozila progutala rupa na kolovozu. Platforma X
Dva vozila upala su u veliku rupu na kolovozu nakon što se cesta iznenada urušila u centru Omahe u američkoj saveznoj državi Nebraska.
Policija je saopštila da su službenici upućeni na mjesto događaja nakon dojave o saobraćajnoj nesreći.
Snimak koji je objavila Policijska uprava Omahe prikazuje trenutak kada se kolovoz iznenada urušava, nakon čega vozila propadaju u nastalu rupu.
Na snimku se vide i prolaznici koji pomažu vozačima da izađu iz automobila te se okupljaju oko mjesta nesreće prije dolaska hitnih službi.
Prema navodima vlasti, više građana priteklo je u pomoć vozačima, izvuklo ih na sigurno i usmjeravalo saobraćaj dalje od opasne zone.
U ovom nesvakidašnjem događaju niko nije povrijeđen.