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NESVAKIDAŠNJI INCIDENT

Video / Dramatičan kolaps ceste: Dva vozila progutala rupa na kolovozu

Snimak policije zabilježio trenutak urušavanja, niko nije povijeđen

Dva vozila progutala rupa na kolovozu. Platforma X

Anadolija

25.2.2026

Dva vozila upala su u veliku rupu na kolovozu nakon što se cesta iznenada urušila u centru Omahe u američkoj saveznoj državi Nebraska.

Policija je saopštila da su službenici upućeni na mjesto događaja nakon dojave o saobraćajnoj nesreći.

Snimak koji je objavila Policijska uprava Omahe prikazuje trenutak kada se kolovoz iznenada urušava, nakon čega vozila propadaju u nastalu rupu.

Na snimku se vide i prolaznici koji pomažu vozačima da izađu iz automobila te se okupljaju oko mjesta nesreće prije dolaska hitnih službi.

Prema navodima vlasti, više građana priteklo je u pomoć vozačima, izvuklo ih na sigurno i usmjeravalo saobraćaj dalje od opasne zone.

U ovom nesvakidašnjem događaju niko nije povrijeđen.

# NEBRASKA
# SAD
# OMAHA
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