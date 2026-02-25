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VATIKAN

Papa najavio opsežan plan inozemnih posjeta

U naredna četiri mjeseca će putovati u šest zemalja

Papa Lav XIV. Platforma X

Anadolija

25.2.2026

Vatikan je u srijedu objavio da će poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV u naredna četiri mjeseca putovati u šest zemalja, uključujući desetodnevnu turneju po Africi te posjete Monaku i Španiji.

Pontif će 28. marta obaviti jednodnevnu posjetu katoličkoj kneževini Monako.

Nakon toga slijedi značajna turneja Afrikom od 13. do 23. aprila, što će biti njegova prva posjeta kontinentu od početka njegovog pontifikata.

Papa Lav će posjetiti Alžir, Kamerun, Angolu i Ekvatorijalnu Gvineju.

Vatikan je istakao da će teme mira i brige za siromašne biti u središtu ove turneje.

Papa će potom od 6. do 12. juna boraviti u Španiji, sa zaustavljanjima u Madridu, Kanarskim ostrvima i Barceloni.

U Barceloni se očekuje da će svečano otvoriti najvišu kulu Sagrade Familie.

Vatikan je naveo da ove posjete odražavaju papinu posvećenost međunarodnoj angažiranosti i pastoralnom radu.

# VATIKAN
# PAPA LAV XIV
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