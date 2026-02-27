SAD evakuišu ambasadu, udar na Iran samo pitanje sata?

Američki State Department saopćio je danas da je započeo povlačenje "neoperativnog" osoblja iz ambasade u Izraelu, zajedno s članovima njihovih porodica, pozivajući se na "sigurnosne rizike" uslijed pojačanih tenzija s Iranom, prenosi američki portal Axios.

Ovaj potez, kako navodi Axios, ukazuje na to da je zajednička američko-izraelska vojna operacija protiv Irana sve izvjesnija te da bi mogla uslijediti u skorom roku. U slučaju pokretanja napada, Iran bi mogao ispaliti balističke projektile prema Izraelu, ali i prema američkim ciljevima širom regije.

Početkom sedmice Sjedinjene Američke Države evakuisale su i sve neoperativno osoblje, kao i članove njihovih porodica, iz ambasade u Bejrutu. Mogući udari na Iran dodatno bi povećali rizik od otvorenog sukoba između Izraela i Hezbolaha.

Poruka iz State Departmenta

Iz State Departmenta poručeno je: "Građani bi trebali razmotriti napuštanje Izraela dok su komercijalni letovi još dostupni." Američki ambasador Majk Hakabi (Mike Huckabee) u poruci zaposlenima u ambasadi naveo je da svi koji žele napustiti zemlju to trebaju učiniti danas.

Evakuacija se odnosi isključivo na osoblje koje nije uključeno u operativne aktivnosti, dok ambasada nastavlja s radom. Ambasador, diplomate, kao i američko osoblje angažirano na pružanju pomoći državljanima SAD-a te na sigurnosnim, vojnim, političkim i obavještajnim zadacima, ostaju u Izraelu.

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je u utorak, tokom obraćanja o stanju nacije, izjavio da daje prednost diplomatskom rješenju krize s Iranom, ali je istovremeno obrazložio i razloge zbog kojih bi mogao podržati vojnu opciju protiv Islamske Republike.

Najviši američki vojni komandant za Bliski istok jučer je Trampu predstavio moguće scenarije vojne intervencije. Riječ je o komandantu američke Centralne komande (CENTCOM), admiralu Bredu Kuperu (Brad Cooper), koji je prvi put od početka krize u decembru brifovao predsjednika. U proteklim sedmicama Tramp je naredio značajno jačanje američkog vojnog prisustva u regiji, što Axios tumači kao signal da bi odluka mogla biti donesena vrlo brzo.

Pregovori u Ženevi

Aktuelno raspoređivanje snaga i evakuacije dolaze u trenutku kada zvaničnici SAD-a, Irana i Omana tvrde da su nuklearni pregovori održani u Ženevi u četvrtak bili "pozitivni". Istovremeno, portparol iranskih oružanih snaga upozorio je u petak da će "svaka nepromišljena američka akcija dovesti do velikog požara u regiji".

Reakcije Irana i međunarodne zajednice

Iranski brigadni general Abolfazl Šekarči (Abolfazl Shekarchi) poručio je da će američki interesi biti u dometu iranskih projektila, ističući: "Ne tražimo ratove, ali ih se ne bojimo."

Dok omanski ministar vanjskih poslova putuje u Vašington na sastanak s potpredsjednikom Džej Di Vensom (JD Vance), više država izdalo je upozorenja svojim građanima. Kanada i Kina pozvale su svoje državljane da hitno napuste Iran. Australija je naredila evakuaciju porodica diplomata iz Izraela i Libana, dok su Finska, Srbija, Njemačka i Indija također izdale preporuke za izbjegavanje putovanja ili napuštanje regije.