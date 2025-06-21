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INTERNA DEPEŠA

State Department upozorava na opasnost, stotine Amerikanaca napustile Iran

Navodi se i da je jedna neidentificirana porodica prijavila pritvaranje dva američka državljana koji su pokušavali napustiti Iran

Dok su mnogi otišli bez problema, "brojni" građani suočili su se s "kašnjenjima i uznemiravanjem" pri pokušaju izlaska. AA

A. O.

21.6.2025

Na osnovu interne depeše State Departmenta u koju je Reuters imao uvid, stotine građana SAD napustili su Iran kopnenim putevima tokom prošle sedmice od kada je izbio sukob između Irana i Izraela.

Dok su mnogi otišli bez problema, "brojni" građani suočili su se s "kašnjenjima i uznemiravanjem" pri pokušaju izlaska, navodi se u depeši. Bez daljnjih detalja, navodi se i da je jedna neidentificirana porodica prijavila pritvaranje dva američka državljana koji su pokušavali napustiti Iran.

Interna poruka od 20. juna naglašava izazov s kojim se Vašington (Washington) suočava pokušavajući zaštititi i pomoći svojim građanima u zemlji s kojom nema diplomatske odnose i u ratu u koji bi se Sjedinjene Države uskoro mogle uključiti.

Bez odgovora

State Department nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. O depeši je prvi izvijestio The Washington Post.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i Bijela kuća rekli su u četvrtak da će u sljedeće dvije sedmice odlučiti hoće li se Amerika uključiti u izraelsko-iranski rat. Tramp je svijet držao u neizvjesnosti o svojim planovima, odustajući od predlaganja brzog diplomatskog rješenja do sugeriranja da bi se Vašington mogao pridružiti borbama na strani Izraela.

Zračni rat započeo je 13. juna kada je Izrael napao Iran i uznemirio regiju koja je napeta od početka izraelskog rata u Gazi u listopadu 2023.

Nuklearno oružje

Izrael je jedina zemlja na Bliskom istoku za koju se vjeruje da ima nuklearno oružje, a tvrdi da je napadom na Iran spriječio Teheran da razvije vlastito nuklearno oružje.

Iran, koji tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode, uzvratio je vlastitim napadima na Izrael. Iran je stranka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, dok Izrael nije.

Napori za evakuaciju američkih građana

Američki State Department je u petak upozorenjem za putovanja pozvao svoje građane koji žele napustiti Iran da koriste kopnene rute preko Azerbajdžana, Armenije ili Turske. Iranski zračni prostor je zatvoren.

Američka ambasada u glavnom gradu Turkmenistana, Ašgabatu, zatražila je ulazak za više od 100 američkih državljana, ali vlada Turkmenistana još nije dala odobrenje, navodi se u depeši.

Islamska Republika tretira iransko-američke dvojne državljane isključivo kao državljane Irana, naglasio je State Department.

- Američki državljani su u značajnoj opasnosti od ispitivanja, uhićenja i pritvora u Iranu - navodi se u upozorenju.

Vašington traži načine za potencijalnu evakuaciju svojih građana iz Izraela, ali gotovo da nema načina da pomogne Amerikancima unutar Irana. Dvije zemlje nemaju diplomatske odnose od Iranske revolucije 1979. godine.

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee) u četvrtak je rekao da administracija razmatra različite načine kako bi izvela američke građane.

- Radimo na tome da osiguramo evakuaciju vojnih, komercijalnih, čarter letova i kruzera - rekao je u pozivu građanima i nositeljima zelenih karata da ispune online obrazac, prenosi Index.hr.

Broj pogođenih američkih građana

Do petka je više od 6.400 američkih građana ispunilo taj obrazac za Izrael, navodi se u zasebnoj internoj e-poruci odjela koju je Reuters vidio. Obrazac omogućuje agenciji da predvidi približan broj potencijalnih evakuacija.

- Otprilike 300-500 američkih građana dnevno potencijalno bi trebalo pomoć pri odlasku - navodi se u internoj e-poruci, također datiranoj 20. juna i označenoj kao "osjetljiva".

State Department nema službene podatke, ali smatra se da hiljade američkih građana žive u Iranu, a stotine hiljada u Izraelu.

U izraelskim napadima tokom prošle sedmice u Iranu je poginulo 639 ljudi, prema izvještaju novinske agencije Human Rights Activists. Izrael tvrdi da su u iranskim napadima u Izraelu ubijena 24 civila.

- Američki State Department nije primio nikakve izvještaje o žrtvama američkih građana u Izraelu ili Iranu - stoji u drugom e-mailu.

Bonus video:

# SUKOB
# IZRAEL
# STATE DEPARTMENT
# EVAKUACIJA
# IRAN
# SAD
# AMERIKA
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