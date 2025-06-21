State Department upozorava na opasnost, stotine Amerikanaca napustile Iran

Na osnovu interne depeše State Departmenta u koju je Reuters imao uvid, stotine građana SAD napustili su Iran kopnenim putevima tokom prošle sedmice od kada je izbio sukob između Irana i Izraela.

Dok su mnogi otišli bez problema, "brojni" građani suočili su se s "kašnjenjima i uznemiravanjem" pri pokušaju izlaska, navodi se u depeši. Bez daljnjih detalja, navodi se i da je jedna neidentificirana porodica prijavila pritvaranje dva američka državljana koji su pokušavali napustiti Iran.

Interna poruka od 20. juna naglašava izazov s kojim se Vašington (Washington) suočava pokušavajući zaštititi i pomoći svojim građanima u zemlji s kojom nema diplomatske odnose i u ratu u koji bi se Sjedinjene Države uskoro mogle uključiti.

Bez odgovora

State Department nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. O depeši je prvi izvijestio The Washington Post.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i Bijela kuća rekli su u četvrtak da će u sljedeće dvije sedmice odlučiti hoće li se Amerika uključiti u izraelsko-iranski rat. Tramp je svijet držao u neizvjesnosti o svojim planovima, odustajući od predlaganja brzog diplomatskog rješenja do sugeriranja da bi se Vašington mogao pridružiti borbama na strani Izraela.

Zračni rat započeo je 13. juna kada je Izrael napao Iran i uznemirio regiju koja je napeta od početka izraelskog rata u Gazi u listopadu 2023.

Nuklearno oružje

Izrael je jedina zemlja na Bliskom istoku za koju se vjeruje da ima nuklearno oružje, a tvrdi da je napadom na Iran spriječio Teheran da razvije vlastito nuklearno oružje.

Iran, koji tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode, uzvratio je vlastitim napadima na Izrael. Iran je stranka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, dok Izrael nije.

Napori za evakuaciju američkih građana

Američki State Department je u petak upozorenjem za putovanja pozvao svoje građane koji žele napustiti Iran da koriste kopnene rute preko Azerbajdžana, Armenije ili Turske. Iranski zračni prostor je zatvoren.