Tramp: "Iran želi pregovarati s nama, a ne s Evropom"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) obratio se novinarima po dolasku u Bedminster, gradić u saveznoj američkoj državi Nju Džerzi, gdje se nalazi njegovo privatno golf-odmaralište.

Govoreći o aktuelnom sukobu između Izraela i Irana, Tramp je poručio da je "vrlo teško tražiti od Izraela da zaustavi svoje napade" – na šta je ranije pozvao iranske vlasti.

Tramp je ustvrdio da Iran "ne želi razgovarati s Evropom", već da želi pregovarati s SAD.

- Evropa u ovom trenutku neće moći pomoći - rekao je američki predsjednik.

Na pitanje da li bi eventualna odluka o napadu na Iran bila najteža koju bi morao donijeti kao predsjednik, Tramp je odgovorio: "To vam sada ne bih znao reći. Reći ću vam za otprilike godinu dana… takve se odluke nikad ne mogu unaprijed znati."

Dodao je da bi "možda" podržao prekid vatre između Izraela i Irana – "ovisno o okolnostima".

- U ovakvom sukobu nije lako nekome reći da stane - rekao je Tramp.

Na kraju je zaključio: "Mislim da Izrael u ovom ratu stoji vrlo dobro, a Iran nešto manje dobro."