Tramp odobrio plan napada na Iran, ali čeka izdavanje konačne naredbe

Donald Tramp (Trump) je odobrio planove napada na Iran, ali je odustao od konačne naredbe, prema novom izvještaju.

Wall Street Journal izvještava da je Tramp rekao visokim savjetnicima da čeka kako bi vidio hoće li Teheran prvo odustati od svog nuklearnog programa.

Uključenost SAD mogla bi biti ključna za izraelske ciljeve okončanja iranskog nuklearnog programa.

Bombe Vašingtona za "uništavanje bunkera" bile bi jedan od rijetkih načina na koje bi Izrael mogao uništiti neke od bolje branjenih ciljeva.

Nuklearni poligon Fordow, naprimjer, ugrađen je u stranu planine, duboko pod zemljom, izvan dohvata svih osim najmoćnijih bombi.