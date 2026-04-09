Više od 250 mrtvih u najžešćem izraelskom udaru, region na ivici potpune katastrofe!

U izraelskom napadu na Liban koji se desio jučer, prema podacima koje su objavile civilne službe ove zemlje, ubijeno je najmanje 250 ljudi. U saopćenju izraelske vojske (Izraelske odbrambene snage – IDF) navedeno je da je pogođeno više od 100 ciljeva u Bejrutu. U srijedu poslijepodne glavni grad Bejrut potreslo je najmanje pet uzastopnih udara, dok je izraelska vojska saopćila da je pokrenula najveći koordinirani napad u ratu. Većina udara izvedena je u područjima naseljenim civilima. Prema podacima službe civilne zaštite Libana, ukupno su poginule 254 osobe, dok je više od 1.100 ljudi ranjeno širom zemlje. Najveći broj žrtava zabilježen je u Bejrutu, gdje je ubijena 91 osoba.

Napadi su otvorili pitanje napora za postizanje primirja na Bliskom istoku, a iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da je primirje u Libanu ključni uslov za sporazum njegove zemlje sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Napad Hezbolaha Ovo je bio najsmrtonosniji dan rata u Libanu, koji je započeo 2. marta kada je Hezbolah napao Izrael, pružajući podršku Teheranu nakon američko-izraelskog napada na Iran dva dana ranije. Kao odgovor, Izrael je pokrenuo opsežnu zračnu i kopnenu ofanzivu. Hezbolah je rano u četvrtak saopćio da je uzvratio napade, navodeći kao razlog kršenje primirja. - Ovaj odgovor će se nastaviti sve dok ne prestane izraelsko-američka agresija protiv naše zemlje i našeg naroda - navodi se u saopćenju grupe. Jedan od najvećih medicinskih centara u Bejrutu saopćio je da su hitno potrebne donacije krvi svih krvnih grupa. - Razmjere ubijanja i razaranja u Libanu danas su ništa manje nego užasne. Takav pokolj, u roku od nekoliko sati od dogovora o primirju s Iranom, prkosi vjeri - rekao je šef UN-a za ljudska prava Volker Turk (Volker Turk). Kasno u srijedu navečer izveden je još jedan napad na južna predgrađa Bejruta. Bez primirja U televizijskom obraćanju iste večeri, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da Liban nije obuhvaćen primirjem s Iranom te da izraelska vojska nastavlja napade na Hezbolah.