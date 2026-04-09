Više od 250 mrtvih u najžešćem izraelskom udaru, region na ivici potpune katastrofe!

U izraelskom napadu na Liban koji se desio jučer, prema podacima koje su objavile civilne službe ove zemlje, ubijeno je najmanje 250 ljudi. U saopćenju izraelske vojske (Izraelske odbrambene snage – IDF) navedeno je da je pogođeno više od 100 ciljeva u Bejrutu.
U srijedu poslijepodne glavni grad Bejrut potreslo je najmanje pet uzastopnih udara, dok je izraelska vojska saopćila da je pokrenula najveći koordinirani napad u ratu. Većina udara izvedena je u područjima naseljenim civilima.
Prema podacima službe civilne zaštite Libana, ukupno su poginule 254 osobe, dok je više od 1.100 ljudi ranjeno širom zemlje. Najveći broj žrtava zabilježen je u Bejrutu, gdje je ubijena 91 osoba.
Napadi su otvorili pitanje napora za postizanje primirja na Bliskom istoku, a iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da je primirje u Libanu ključni uslov za sporazum njegove zemlje sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).
Napad Hezbolaha
Ovo je bio najsmrtonosniji dan rata u Libanu, koji je započeo 2. marta kada je Hezbolah napao Izrael, pružajući podršku Teheranu nakon američko-izraelskog napada na Iran dva dana ranije. Kao odgovor, Izrael je pokrenuo opsežnu zračnu i kopnenu ofanzivu.
Hezbolah je rano u četvrtak saopćio da je uzvratio napade, navodeći kao razlog kršenje primirja.
- Ovaj odgovor će se nastaviti sve dok ne prestane izraelsko-američka agresija protiv naše zemlje i našeg naroda - navodi se u saopćenju grupe.
Jedan od najvećih medicinskih centara u Bejrutu saopćio je da su hitno potrebne donacije krvi svih krvnih grupa.
- Razmjere ubijanja i razaranja u Libanu danas su ništa manje nego užasne. Takav pokolj, u roku od nekoliko sati od dogovora o primirju s Iranom, prkosi vjeri - rekao je šef UN-a za ljudska prava Volker Turk (Volker Turk).
Kasno u srijedu navečer izveden je još jedan napad na južna predgrađa Bejruta.
Bez primirja
U televizijskom obraćanju iste večeri, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da Liban nije obuhvaćen primirjem s Iranom te da izraelska vojska nastavlja napade na Hezbolah.
Glasnogovornica Bijele kuće Karolin Livit (Karoline Leavitt) i potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) također su u srijedu poručili da Liban nije uključen u primirje.
- Mislim da ovo proizlazi iz legitimnog nesporazuma. Mislim da su Iranci mislili da primirje uključuje Liban, a jednostavno nije - rekao je Vance novinarima u Budimpešti.
Ranije je pakistanski premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif), ključni posrednik u pregovorima između SAD-a i Irana o prekidu vatre, izjavio da će primirje obuhvatiti i Liban, nakon čega je Hezbolah obustavio napade.
Iranska Revolucionarna garda upozorila je Sjedinjene Američke Države i Izrael da će uslijediti "odgovor koji izaziva žaljenje" ukoliko se napadi na Liban ne zaustave. Libanski predsjednik Džozef Aun (Joseph Aoun) osudio je napade u srijedu te naveo da mu je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) rekao da je spreman izvršiti diplomatski pritisak kako bi Liban bio uključen u eventualno primirje.