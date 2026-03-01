Pit Hegset o američkim udarima na Bliskom Istoku: "Lovit ćemo vas i ubiti"

Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, Pit Hegset (Pete Hegseth), govorio je o američko-izraelskim napadima u Teheranu i širom Irana, ističući da je riječ o najpreciznijoj i najsloženijoj zračnoj operaciji u historiji.

Pentagon je operaciju nazvao “Epski bijes”, a Hegset je naglasio da je Teheran imao dovoljno prilika za postizanje dogovora.

- Iranski režim je imao svoju priliku, ali je odbio sklopiti dogovor - i sada snosi posljedice. Gotovo pedeset godina Iran je ciljao i ubijao Amerikance, uvijek tražeći najmoćnije oružje na svijetu kako bi unaprijedio svoj radikalni cilj. Sinoć je, za razliku od bilo kojeg prethodnog predsjednika, predsjednik Tramp (Trump) počeo da se bori s ovim rakom - rekao je.

Hegset je jasno poručio da neće tolerisati rakete usmjerene na američki narod:

- Te rakete će biti uništene, zajedno s iranskom proizvodnjom raketa. Iranska mornarica će biti uništena. I, kao što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Tramp, govorio cijelog svog života, Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Sjedinjene Američke Države nisu započele ovaj sukob, ali ćemo ga završiti. Ako ubijete ili prijetite Amerikancima bilo gdje u svijetu, kao što je to učinio Iran, onda ćemo vas loviti i ubit ćemo vas. Naši ratnici su najbolji na svijetu i potpuno su oslobođeni da postignu naše ciljeve. Neka ih Božja providnost zaštiti u ovoj vitalnoj misiji.