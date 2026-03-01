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IRANSKI UDARI SE ŠIRE

Video / Gusti oblak crnog dima iznad Dohe nakon eksplozija

Dvije osobe su povrijeđene u Dubaiju

Gusti oblak crnog dima. Screenshot / Instagram

A. O.

1.3.2026

Gusti oblak crnog dima podigao se iznad Dohe jutros nakon novih eksplozija u glavnom gradu Katara, dok Iran nastavlja s napadima odmazde kao odgovor na udare SAD-a i Izraela.

Nove eksplozije čule su se i širom Dubaija i Maname.

Glasne eksplozije čule su se u Dubaiju i katarskoj prijestolnici u nedjelju ujutro, rekli su svjedoci, dok su se iranski uzvratni udari širili.

Dvije osobe su povrijeđene u Dubaiju, najvećem turističkom i trgovinskom čvorištu Bliskog istoka, nakon što je geler s dronova pao na dvije kuće, a nakon što su dronovi presretnuti, navodi se u saopćenju Ureda za medije Dubaija, javlja Reuters.

# NAPAD
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