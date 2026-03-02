Makron naredio povećanje broja nuklearnih bojevih glava

Francuski predsjednik Emanuel Makron u ponedjeljak je izjavio da je naredio povećanje broja nuklearnih bojevih glava u francuskom arsenalu, izjavljujući da Pariz više neće otkrivati ​​veličinu svojih zaliha kao dio prelaska na ono što je nazvao "naprednim odvraćanjem", javlja Anadolu.

- Naredio sam povećanje broja nuklearnih bojevih glava u našem arsenalu kako bih okončao bilo kakve spekulacije", rekao je Makron u govoru u pomorskoj bazi Ile Longue.

- Više nećemo saopštavati veličinu našeg nuklearnog arsenala - rekao je.

"Neophodan potez"

Podvlačeći da je ovaj potez neophodan u pogoršanju globalne sigurnosne klime, Makron tvrdi da "ne možemo biti zadovoljni trenutnom putanjom" i da je "jačanje našeg arsenala neophodno".

Istovremeno, insistirao je da Francuska ne ulazi u utrku u naoružanju.

- Ne radi se o ulasku ni u kakvu utrku u naoružanju. To nikada nije bila naša doktrina - rekao je.

- Dozvolite mi da budem jasan od samog početka: neće biti dijeljenja konačne odluke, niti njenog planiranja, niti njene provedbe - rekao je.

Šira evropska dimenzija

Makron je naveo širu evropsku dimenziju francuskog odvraćanja.

- Njemačka će prirodno biti ključni partner u ovom naporu, najambiciozniji u duhu Aachenskog ugovora - rekao je, napominjući da će "prve faze saradnje početi ove godine i mogu uključivati ​​posjete strateškim lokacijama i zajedničke vježbe".

- Pored naših već spomenutih britanskih i njemačkih partnera, Poljska, Holandija, Belgija, Grčka, Švedska i Danska pridružit će se ovom naporu - rekao je.

- U dubokom udaru, Njemačka, Velika Britanija i Francuska, u okviru naše takozvane ELSA inicijative, radit će zajedno na projektima raketa vrlo dugog dometa - dodao je Macron.

Naglasio je da inicijativa neće zamijeniti NATO aranžmane.

- Napredno odvraćanje koje predlažemo je zaseban napor, sa svojom vlastitom suštinskom vrijednošću i u potpunosti komplementaran NATO-u, kako na strateškom tako i na tehničkom nivou - rekao je.