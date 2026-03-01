Francuska razmatra jačanje nuklearne doktrine, Makron najavljuje značajne promjene

Francuska, koja posjeduje četvrti najveći nuklearni arsenal na svijetu, u ponedjeljak bi mogla najaviti promjene u svojoj strategiji odvraćanja.

Nuklearni kapaciteti

Predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) predstavit će viziju o tome kako bi francuski nuklearni kapaciteti mogli doprinijeti snažnijoj odbrani Evrope, u trenutku kada se kontinent ubrzano naoružava zbog ruske agresije.

Makron će govor održati u bazi nuklearnih podmornica Ile Long (Île Longue) u Bretanji (Brittany).

Njegovo obraćanje pomno će pratiti evropske prijestolnice koje su decenijama računale na američko nuklearno odvraćanje, ali sada sve intenzivnije razmatraju jačanje vlastitih kapaciteta.

Očekuje se ažuriranje francuske nuklearne doktrine. Član Makronovog tima izjavio je za AFP da se očekuju „prilično značajne promjene i razvoj događaja“, ali nije želio iznositi detalje.

Nuklearna sila u EU

Makron je ranije naglasio da Francuska, kao jedina nuklearna sila unutar Evropske unije, treba razmotriti na koji način može doprinijeti sigurnosti ovog kontinenta.

Rekao je da ovog mjeseca razmatra doktrinu koja bi mogla uključivati „posebnu saradnju, zajedničke vježbe i zajedničke sigurnosne interese s određenim ključnim zemljama“.

Prošle godine poručio je da je spreman razgovarati o mogućem raspoređivanju francuskih aviona naoružanih nuklearnim oružjem i u drugim evropskim državama.

Kapacitet naoružanja

Francuska raspolaže s približno 290 nuklearnih bojevih glava, čime zauzima četvrto mjesto u svijetu. Jedina druga evropska država s nuklearnim oružjem je Velika Britanija.

S druge strane, dvije vodeće nuklearne sile, Sjedinjene Američke Države i Rusija, raspolažu s hiljadama bojevih glava.

Iako američki zvaničnici uvjeravaju da će nuklearni kišobran u okviru NATO-a i dalje štititi Evropu, te poruke nisu u potpunosti umanjile zabrinutost zbog nepredvidivosti politike pod predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampa (Trump).

- Jasno je da ćemo morati zajedno razmisliti o tomu na koji se način francusko i britansko odvraćanje mogu uklopiti u odlučniju europsku obranu - rekao je AFP-u Bernard Rodžel (Rogel) Makronov glavni vojni savjetnik.