Makron upozorava: Tramp želi raskomadati EU, imamo tri godine ili nas neće biti

Francuski predsjednik Emanuel Makron izdao je oštro upozorenje uoči Minhenske sigurnosne konferencije, tvrdeći da Donald Tramp aktivno radi na razbijanju Evropske unije te da se blok suočava s rizikom potpunog marginaliziranja.

Makron je istakao da bi EU mogla biti "pometena s lica mjesta" u roku od samo tri godine ako ne smanji ovisnost o velesilama poput SAD-a i Kine. Prema njegovim riječima, Evropa se više ne suočava samo s nepredvidivim partnerom, već s "otvoreno antievropskim" Trampom koji pokazuje "prezir" prema Uniji i priželjkuje njeno rasparčavanje.

Strategija povlačenja

U intervjuu za grupu evropskih novina, Makron je bio jasan: strategija povlačenja i pokušaja nagodbe s Trampom nije dala rezultate.

- Kada postoji jasan čin agresije, mislim da ne bismo trebali pognuti glavu. Pokušavali smo tu strategiju mjesecima. Ne funkcioniše - poručio je Makron, dodajući da je prema Trampu uvijek bio predvidljiv i pun poštovanja, ali "nikada slab".

Podsjetio je i na Trampove ranije poteze, poput podrške Brexitu i navodne ponude iz 2018. godine kada je Makronu sugerisao da izvede Francusku iz EU u zamjenu za bilateralni trgovinski sporazum, što je Pariz tada glatko odbio. Makron sada poziva na korištenje "trgovinske bazuke" ukoliko Tramp uvede tarife evropskim zemljama.

Mozgovi evropske djece nisu na prodaju

Jedna od najupečatljivijih poruka francuskog lidera odnosila se na zaštitu digitalnog suvereniteta i mlađih generacija. Makron insistira na zabrani društvenih mreža za djecu, potez koji će sasvim sigurno izazvati gnijev Bijele kuće i tehnoloških giganata.

- Za Evropljane, reći da mozgovi naše djece nisu na prodaju i da njihove emocije ne smiju biti unovčene od strane velikih američkih ili kineskih platformi – to je suverenitet. To je moćna Evropa - naglasio je Makron.

Francuski predsjednik upozorava da EU drastično zaostaje za Kinom i SAD-om u ključnim sektorima poput sigurnosti i odbrane.

- Ako EU ništa ne poduzme u naredne tri do pet godina, bit će izbačena iz ovih sektora - upozorio je.

Ipak, Makronove ambicije dolaze u trenutku kada mu snaga unutar Francuske slabi. Nakon što je stranka Marin Le Pen postala najjača u Nacionalnoj skupštini, Makron se u Briselu sve češće posmatra kao "lame duck" – političar na kraju mandata bez stvarne moći.

Također, uprkos višemjesečnim pregovorima, Makron nije uspio postići dogovor s njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom o ključnom projektu zajedničkog borbenog aviona. Njegov plan "Kupujmo evropsko" nailazi na otpor dijela država članica koje to vide kao protekcionizam, dok zvanični London strahuje da će britanski proizvodi biti potpuno istisnuti s evropskog tržišta.