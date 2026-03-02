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IZRAELCI OBJAVILI SNIMKU

Iranska raketa proletjela pored izraelskog aviona

Još jedno lansiranje, ide iznad oblaka, čuje se kako pilot govori preko radija na objavljenoj snimci

Iranska raketa proletjela pored izraelskog aviona. Platforma X

M. Až.

2.3.2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su snimku na kojoj se vidi kako pilot borbenog aviona izraelske ratne avijacije izbjegava iransku protuzračnu raketu tijekom operacija iznad Irana.

- Još jedno lansiranje, ide iznad oblaka - čuje se kako pilot govori preko radija na objavljenoj snimci. Prema navodima IDF-a, avion je sudjelovao u napadima na Teheran.

IDF navodi da su borbeni avioni izraelske ratne avijacije od početka sukoba u subotu izveli više od 1000 borbenih letova iznad Irana.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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