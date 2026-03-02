Šta je to na Trampovom vratu?

Nakon snažnih napada u Iranu, predsjednik Donald Tramp nije odmah krenuo ka Ovalnom uredu kako bi pratio dalji tok vojne ofanzive. Umjesto toga, uputio se u svoj privatni klub i rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi, gdje je prisustvovao, kako je to New York Times opisao, "raskošnoj donatorskoj večeri".

Poslije još jednog dana odsustva iz javnosti u nedjelju, Tramp se jutros pojavio pred novinarima kako bi govorio o eskalaciji sukoba, ali i uručio Medalju časti penzionisanom majoru američke vojske Teriju Ričardsonu. Tom prilikom, kako piše Futurism, pažnju posmatrača privukla je "značajna povreda nalik osipu" na desnoj strani njegovog vrata.

Fotografije koje je snimio Saul Loeb za Agence France-Presse prikazuju crvenkastu promjenu ispod njegovog desnog uha, djelimično prekrivenu bijelom kragnom košulje, a koja izgleda poput rane ili kraste.

Objašnjenje Bijele kuće

Odgovarajući na novinarske upite, Bijela kuća objavila je saopćenje koje se pripisuje Trampovom ljekaru Šonu Barbabeli:

- Predsjednik Tramp koristi vrlo uobičajenu kremu na desnoj strani vrata, što je preventivni tretman za kožu koji je propisao ljekar Bijele kuće. Predsjednik koristi ovaj tretman već sedmicu dana, a očekuje se da će crvenilo potrajati još nekoliko sedmica.

Nagađanja na internetu

Dok se čekaju dodatna zvanična pojašnjenja, društvene mreže preplavljene su raznim pretpostavkama.

Herpes zoster: Pojedini korisnici navode da bi se moglo raditi o infekciji koju uzrokuje isti virus kao i vodene kozice, a koja se najčešće manifestuje kao crveni osip s mjehurićima.

Lijekovi za razrjeđivanje krvi: Drugi smatraju da su promjene na koži posljedica terapije antikoagulansima.

Zanimljivo je da je desna ruka 80-godišnjeg predsjednika tokom jutarnjeg događaja također djelovala vidno natečeno. Nije jasno da li je to povezano s tamnom mrljom nalik modrici koja mu se na desnoj ruci pojavljuje još od prošle (2025.) godine.

Iako je Bijela kuća ranije tvrdila da je tamna mrlja posljedica "pretjeranog rukovanja", slična promjena primijećena na njegovoj lijevoj ruci početkom ove (2026.) godine dodatno je dovela u pitanje to objašnjenje.