Rubio: Najteži trenuci tek dolaze

Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država u ponedjeljak je pozvalo Amerikance da "odmah napuste" više od desetak zemalja na Bliskom istoku, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, usred američko-izraelskih napada na Iran.

Pomoćnica državnog tajnika za konzularne poslove Mora Namdar izjavila je da bi američki državljani trebali otići koristeći dostupni komercijalni prijevoz "zbog sigurnosnih rizika".

Upozorenje je uslijedilo nakon što je ministarstvo posljednjih dana ažuriralo svoje preporuke za putovanja u nekoliko zemalja regije, savjetujući da se ondje ne putuje.

Upozorenje izdano u ponedjeljak odnosi se na Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Zapadnu obalu i Gazu, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jemen.

Američka ambasada u Ammanu u Jordanu ranije u ponedjeljak objavilo je da je njegovo osoblje napustilo lokaciju "zbog prijetnje".

Ministarstvo je također aktiviralo međuresornu kriznu radnu grupu kako bi upravljao situacijom i koordinirao odgovor SAD-a na sukob, rekao je jedan američki dužnosnik.

Američki državni tajnik Marko Rubio (Marco) rekao je da "najteži udarci američke vojske tek dolaze", napomenuvši da Trampova (Trump) administracija vjeruje da se ciljevi protiv Irana "mogu postići bez kopnenih snaga".