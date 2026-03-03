Axios: Emirati razmatraju vojni udar na Iran

Ujedinjeni Arapski Emirati razmatraju mogućnost vojne akcije kako bi zaustavili iranske raketne i napade dronovima na svoju teritoriju, prenosi Axios pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom.

Potencijalni napad Emirata na Iran bio bi bez presedana. Sama činjenica da se o toj opciji raspravlja pokazuje koliki je stepen nezadovoljstva u zemljama Zaljeva zbog napada usmjerenih na civilnu infrastrukturu te naftna i plinska postrojenja.

Prema navodima izvora, UAE je od početka rata bio meta većeg broja projektila nego bilo koja druga država u regiji. Iako, kako tvrde, nije učestvovao u sukobu, pogođen je stotinama projektila, zbog čega se razmatraju aktivne odbrambene mjere.

Prirodni plin

Iran je prvog dana sukoba napao UAE, Kuvajt, Katar i Bahrein, a dan kasnije napadi su prošireni i na Oman te Saudijsku Arabiju. Katar je zbog toga obustavio veći dio proizvodnje prirodnog plina, dok je iranski dron pogodio američku ambasadu u Rijadu.

Krhotine presretnutih projektila izazvale su požare u luci Džebel Ali, a dron je pogodio luksuzni hotel u Dubaiju. Prema izraelskim zvaničnicima, postoji mogućnost da i Saudijska Arabija razmotri vojni odgovor.

Savjetnik za vanjsku politiku predsjednika UAE-a Anvar Gargaš poručio je da su iranski napadi bili pogrešna procjena koja je dodatno izolovala Teheran. Istakao je da rat nije sa susjedima te da eskalacija jača percepciju Irana kao izvora nestabilnosti u regiji.

186 balističkih projektila

Ministarstvo odbrane UAE-a saopćilo je da je Iran lansirao 186 balističkih projektila, od kojih je većina presretnuta, te više od 800 dronova. Tri osobe su poginule, a oko 70 ih je ranjeno.

U saopćenju je naglašeno da UAE zadržava pravo odgovoriti na eskalaciju i poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite svoje teritorije i stanovništva.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi vojne operacije mogle trajati četiri do pet sedmica, što ostavlja prostor za daljnju eskalaciju sukoba.