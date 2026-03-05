Izraelska vojska objavila video: "Na putu da ispišemo historiju"

Izraelske odbrambene snage su na svom nalogu na platformi X objavile video vojnih aviona s porukom: "Na putu da ispišemo historiju".
U PREGRAĐU TEHERANA
IDF
Vojska je ranije objavila da je pokrenula široki val napada na iransku državnu infrastrukturu širom Teherana
Izraelski avioni. Screenshot / X
Izraelske odbrambene snage su na svom nalogu na platformi X objavile video vojnih aviona s porukom: "Na putu da ispišemo historiju".
Vojska je ranije objavila da je pokrenula široki val napada na iransku državnu infrastrukturu širom Teherana, ali još uvijek nije poznato da li se ova objava odnosi na taj napad.
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