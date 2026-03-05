Iran tvrdi da nije lansirao projektil prema Turskoj

Iran je negirao da je lansirao projektil prema Turskoj, nakon što je Ankara jučer objavila da je projektil iranskog porijekla oborila NATO-va protuzračna odbrana dok se kretao prema njezinom zračnom prostoru. Glavni stožer Oružanih snaga Irana u saopćenju je odbacio tvrdnje o ispaljivanju projektila. - Oružane snage Islamske Republike Iran poštuju suverenitet susjedne i prijateljske zemlje Turske te negiraju bilo kakvo lansiranje projektila prema teritoriju te države - navodi se u izjavi koju je prenijela iranska novinska agencija Mehr.

Prema turskom Ministarstvu odbrane, projektil se približio turskom zračnom prostoru nakon što je preletio Irak i Siriju. U presretanju projektila nije bilo žrtava. Nije otkriveno prema čemu je tačno projektil bio usmjeren, no glasnogovornik NATO-a rekao je da savez osuđuje iransko gađanje Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike. Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) poručio je da Turska poduzima sve potrebne mjere opreza u dogovoru sa svojim NATO saveznicima te da su izdana najjasnija upozorenja kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata.

Tursko ministarstvo odbrane saopćilo je da je projektil preletio Irak i Siriju prije nego što su ga oborili NATO sistemi protuzračne odbrane stacionirani u istočnom Sredozemlju. - Upozoravamo sve strane da se suzdrže od radnji koje bi dovele do daljnje eskalacije sukoba u regiji. U tom kontekstu nastavit ćemo se konsultirati s NATO-om i našim ostalim saveznicima - saopćilo je tursko ministarstvo odbrane.