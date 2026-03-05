Izbori u Nepalu nakon velikih protesta mladih

Građani Nepala danas glasaju na općim izborima koji se održavaju nekoliko mjeseci nakon velikih protesta predvođenih mladima. Demonstracije su potresle ovu himalajsku državu, a hiljade mladih ljudi izašlo je na ulice tražeći odgovornost vlasti, nova radna mjesta i borbu protiv korupcije.

Na izborima učestvuje 65 političkih stranaka od ukupno 136 registrovanih pri Izbornoj komisiji. Vlasti su zbog sigurnosnih i logističkih razloga proglasile trodnevni državni praznik kako bi se glasanje moglo nesmetano održati.

Analitičari smatraju da bi stranka Rastriya Swatantra Party mogla ostvariti dobar rezultat, dok nove političke opcije pokušavaju privući glasove razočaranih birača. Ipak, očekuje se da će značajnu podršku dobiti i tradicionalne partije poput Nepali Congress i Communist Party of Nepal.

Profesor političkih nauka na Tribhuvan University u Katmanduu Gehendra Lal Malla upozorio je da bi veliki broj stranaka i izostanak predizbornih koalicija mogli dovesti do još jedne koalicione vlade, jer je malo vjerovatno da će neka partija osvojiti jasnu većinu.