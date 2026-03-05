Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Moram sudjelovati u izboru novog ajatolaha

Hamneijev sin je slabić. Moram biti uključen u izbor, kao što sam bio i s Delsi Rodrigez u Venecueli, rekao je

Tramp: Moram sudjelovati u izboru novog ajatolaha. Facebook

M. Až.

5.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da mora učestvovati u izboru novog vrhovnog vođe Irana nakon što je dosadašnji vođa Ali Hamnei (Ali Khamenei) ubijen u američko-izraelskim napadima.

Izjave iranskih zvaničnika jučer i danas ukazuju na to da se približava objava Hamneijevog nasljednika, a kao glavni kandidat spominje se njegov sin Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei).

Komentarišući te navode u razgovoru za Axios, Tramp je rekao: "Oni gube vrijeme. Hamneijev sin je slabić. Moram biti uključen u izbor, kao što sam bio i s Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) u Venecueli."

Dodao je da ne namjerava prihvatiti novog iranskog vođu koji bi nastavio politiku Alija Hamneija, jer bi to, kako tvrdi, primoralo Sjedinjene Američke Države da ponovo ratuju "za pet godina".

- Hamneijev sin je za mene neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će donijeti sklad i mir Iranu - rekao je Tramp, upozorivši da bi postavljanje lidera koji bi nastavio istim putem moglo ponovo gurnuti Sjedinjene Države u rat "za pet godina".

Tramp je ovo izjavio samo dan nakon što je Bijela kuća poručila da promjena režima u Iranu nije primarni cilj njegove vojne kampanje.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (33)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.