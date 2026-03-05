Tramp: Moram sudjelovati u izboru novog ajatolaha

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da mora učestvovati u izboru novog vrhovnog vođe Irana nakon što je dosadašnji vođa Ali Hamnei (Ali Khamenei) ubijen u američko-izraelskim napadima.

Izjave iranskih zvaničnika jučer i danas ukazuju na to da se približava objava Hamneijevog nasljednika, a kao glavni kandidat spominje se njegov sin Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei).

Komentarišući te navode u razgovoru za Axios, Tramp je rekao: "Oni gube vrijeme. Hamneijev sin je slabić. Moram biti uključen u izbor, kao što sam bio i s Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) u Venecueli."

Dodao je da ne namjerava prihvatiti novog iranskog vođu koji bi nastavio politiku Alija Hamneija, jer bi to, kako tvrdi, primoralo Sjedinjene Američke Države da ponovo ratuju "za pet godina".

- Hamneijev sin je za mene neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će donijeti sklad i mir Iranu - rekao je Tramp, upozorivši da bi postavljanje lidera koji bi nastavio istim putem moglo ponovo gurnuti Sjedinjene Države u rat "za pet godina".

Tramp je ovo izjavio samo dan nakon što je Bijela kuća poručila da promjena režima u Iranu nije primarni cilj njegove vojne kampanje.