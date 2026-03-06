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ODJEKUJU EKSPLOZIJE

Glavna trgovačka ulica u Teheranu pod izraelskim napadom

Autobuska stanica Jami i jedna kuća u stambenoj četvrti potpuno su uništeni, objavio je IRB

Uništen stambeni kompleks. Facebook

Dž. R.

6.3.2026

Teheran se jutros našao pod žestokim zračnim napadima, a eksplozije su odjekivale širom grada, izvijestili su državni mediji. 

Prema izvještajima, ciljana je avenija Jomhuri, popularno trgovačko područje i jedna od najprometnijih ulica u središtu Teherana.

Iranska državna televizija IRIB izvijestila je o posljedicama. 

- Ulica Jomhuri, autobuska stanica Jami i jedna kuća u stambenoj četvrti potpuno su uništeni. Ulice u srednjem i istočnom dijelu Teherana sada su puste - objavio je IRIB.

Izraelska vojska potvrdila je danas da je pokrenula "opsežan val napada" na ključnu infrastrukturu režima u Teheranu.

Novinari CNN-a koji se nalaze u blizini Teherana čuli su neprekidnu buku mlaznih aviona, a i iranski mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama i zvukovima borbenih aviona širom glavnoga grada.

U međuvremenu, glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva Khatam Al Anibya izjavio je u petak da će napadi na neprijateljske položaje idućih dana biti još žešći i sveobuhvatniji.

# IZRAEL
# IRAN
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