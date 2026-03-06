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KAMP HABAT

Iran: Kurdska grupa napadnuta dronovima

Nećemo sudjelovati u sukobu, rekao je predsjednik iračke autonomne regije Kurdistan, Nečirvan Barzani

Napad na Kurde. Screenshot

B. S.

6.3.2026

Kamp organizacije Habat (Khabat) iz iranskog Kurdistana, kurdske grupe sa sjedištem u iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan, pogođen je dronovima tokom noći, javlja novinar s terena u Erbilu.

Prema dostupnim informacijama, izvedena su dva napada dronovima u kojima su ozlijeđene dvije osobe.

Borci iz te grupe kažu da ih je napad iznenadio. Ne vjeruju da je dron lansiran iz Irana, već smatraju da su za napad odgovorne skupine u Iraku koje su povezane s Iranom.

Dodali su da nisu bili u kontaktu s Amerikancima ni Izraelcima niti su od njih dobili podršku, ali tvrde da su spremni pokrenuti kopnene operacije.

Političko vodstvo u sjevernom Iraku ima drugačiji stav. Predsjednik iračke autonomne regije Kurdistan Nečirvan Barzani (Nechirvan Barzani) poručio je da irački Kurdistan neće učestvovati ni jednom sukobu niti vojnoj eskalaciji.

# KURDISTAN
# IRAN
# SUKOBI
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