Iran: Kurdska grupa napadnuta dronovima

Prema dostupnim informacijama, izvedena su dva napada dronovima u kojima su ozlijeđene dvije osobe.

Kamp organizacije Habat (Khabat) iz iranskog Kurdistana, kurdske grupe sa sjedištem u iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan, pogođen je dronovima tokom noći, javlja novinar s terena u Erbilu.

Borci iz te grupe kažu da ih je napad iznenadio. Ne vjeruju da je dron lansiran iz Irana, već smatraju da su za napad odgovorne skupine u Iraku koje su povezane s Iranom.

Dodali su da nisu bili u kontaktu s Amerikancima ni Izraelcima niti su od njih dobili podršku, ali tvrde da su spremni pokrenuti kopnene operacije.

Političko vodstvo u sjevernom Iraku ima drugačiji stav. Predsjednik iračke autonomne regije Kurdistan Nečirvan Barzani (Nechirvan Barzani) poručio je da irački Kurdistan neće učestvovati ni jednom sukobu niti vojnoj eskalaciji.