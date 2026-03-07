Predsjednik UAE: "Imamo debelu kožu, nismo lak plijen"

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamed bin Zajed Al Nahjan danas se prvi put javno obratio otkako je Iran pokrenuo odmazdu, poručivši da je "u UAE sve u redu", uprkos ratnom stanju u regionu.

Direktno se obraćajući, kako je kazao, neprijateljima Emirata, izjavio je: "UAE ima debelu kožu i gorko meso, nismo lak plijen."

Također je naglasio svoju obavezu da štiti svoj narod i zemlju te obećao da će Emirati biti jači nego ikad prije, prenosi Reuters.

- Ispunjavat ćemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i našim stanovnicima koji su također dio naše porodice - rekao je.

UAE, koji se sastoji od sedam emirata, uključujući Dubai, zaštitit će sve unutar granica zemlje, dodao je.

U današnjem obraćanju, Ministarstvo odbrane Katara saopćilo je da su oružane snage te zemlje presrele raketni napad koji je bio usmjeren prema njihovoj teritoriji. Nije precizirano koliko raketa je bilo lansirano niti koja je bila meta.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ministarstvo odbrane saopćilo je da njihova protivvazdušna odbrana reaguje na prijetnje raketama i dronovima iz Irana.

Zvukovi koji se čuju u različitim dijelovima emirata rezultat su presretanja balističkih raketa i dronova, naveli su zvaničnici.