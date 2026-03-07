Charter letovima stižu tone svježe hrane u UAE kako bi se osiguralo snabdijevanje tokom rata na Bliskom istoku

Svježe namirnice dopremaju se u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) putem charter letova koje organizuje vodeći maloprodajni trgovac Lulu Group, a kompanija pojačava svoje logističke operacije kako bi osigurala opskrbu polica supermarketa širom zemlje.

Jedna od posljednjih pošiljki stigla je jutros teretnim brodom, kojim upravlja Etihad Airways, a koji je prevezao oko 12.000 paketa svježih proizvoda iz Indije u Abu Dabi.

Pošiljka je težila oko 80.000 kilograma i dio je širih napora trgovca da ojača linije snabdijevanja u UAE.

Lulu Group je u izjavi za Gulf News saopćila da su dodatne pošiljke tereta već dogovorene za naredne dane kako bi se održao nivo zaliha u svim prodavnicama ove kompanije u zemlji.

Namjenski teretni prijevoz omogućava da velike količine kvarljive hrane brzo stignu do UAE, čime se osigurava da voće, povrće i drugi svježi proizvodi ostanu dostupni kupcima.

Pošiljka iz Indije sadržavala je hiljade paketa svježih proizvoda koji će biti distribuirani u supermarketima Lulu. Indija ostaje jedno od ključnih tržišta za snabdijevanje UAE hranom za trgovce.

Ranije je Lulu također organizirao teretnu pošiljku koja je obuhvatila oko 80 tona mesa iz Nju Delhija. Trenutno se organiziraju dodatne pošiljke iz indijskih gradova, uključujući Mumbai i Bengaluru.

Kompanija također sarađuje s dobavljačima na drugim međunarodnim tržištima, uključujući Melbourne (Melbourne), kako bi podržala svoj lanac snabdijevanja svježom hranom.

- Naš prioritet je osigurati da porodice širom UAE i dalje imaju pristup svježoj hrani i osnovnim proizvodima bez ikakve brige - izjavio je Jusufali (Yusuffali MA), predsjednik Lulu Grupe.

Osiguravanje zaliha

On je dodao da globalna mreža nabavke i logistike kompanije omogućava da osiguraju zalihe s više tržišta, što pomaže u održavanju stalne dostupnosti prehrambenih proizvoda u trgovinama.