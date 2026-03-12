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AVIO SAOBRAĆAJ

Bliski istok: Letovi privatnim avionom postali luksuz koji košta stotinu hiljada dolara za par sati

Veći troškovi osiguranja, ograničena dostupnost aviona i povećana potražnja podigli su cijene na neviđene razine - rekao je Vorster

Aerodrom. AP

B. S.

12.3.2026

Potražnja za privatnim letovima na Bliskom istoku naglo je porasla od početka američko-izraelskog sukoba s Iranom, a oni koji imaju financijske mogućnosti spremni su platiti astronomske cijene kako bi napustili regiju. 

Rat, koji je počeo 28. februara, izazvao je najveći poremećaj zračnog saobraćaja u Perzijskom zaljevu od pandemije Covid-19, dok su komercijalne aviokompanije morale smanjiti operacije zbog zatvaranja zračnog prostora i neprekidnih raketnih i dronskih napada.

Službene analize

Džon Metju (John Matthews), predsjednik i osnivač privatne čarter kompanije AirX, za CNN je rekao da je potražnja za privatnim letovima u posljednjim danima znatno porasla jer su redovni letovi postali nepouzdani ili potpuno ograničeni.

 - Vidimo velike zahtjeve od porodica s ultra-visokom neto vrijednošću, multinacionalnih korporacija koje prebacuju rukovodioce, kao i od sportskih timova i produkcijskih grupa koje se moraju preseliti zajedno - naveo je Metju.

Bernardus Vorster, izvršni direktor čarter kompanije SHY Aviation, dodao je da je u normalnim danima u Omanu, Dubaiju i Rijadu obično 10 do 15 privatnih letova dnevno, dok je u srijedu prošle sedmice taj broj skočio na 98. 

 - Veći troškovi osiguranja, ograničena dostupnost aviona i povećana potražnja podigli su cijene na neviđene razine - rekao je Vorster.

On je pojasnio da cijena putovanja raste i zbog činjenice da avioni često vraćaju nazad u regiju prazni, što putnike dodatno opterećuje. 

Najtraženije destinacije

Najtraženije destinacije trenutno su Istanbul, Atina i Mumbai, ali Vorster ističe da privatni čarteri ne mogu značajno ublažiti poremećaje u putovanjima zbog visokih cijena i ograničenih kapaciteta. 

 - Privatni letovi ne mogu zamijeniti obim komercijalnih linija, ali omogućuju kontrolisanu mobilnost za grupe koje se moraju brzo kretati kada redovni letovi zakažu -  rekao je.

Trenutno desetine hiljada ljudi pokušava napustiti Bliski istok, a vlade širom svijeta rade na organizaciji repatrijacijskih letova kako bi olakšale napuštanje pogođenih područja.

# UAE
# IZRAEL
# LETOVI
# IRAN
# AVIO SAOBRAĆAJ
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