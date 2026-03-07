Tramp: Kuba želi dogovor

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Kuba želi postići sporazum i da su pregovori u toku.

Govoreći na okupljanju latinoameričkih čelnika "Štit Amerike" u Majamiju na Floridi, Tramp je rekao da je Kuba "na kraju puta".

- Žele pregovarati i pregovaraju s Markom (Rubiom), sa mnom i još s nekima. Mislim da bi se sporazum s Kubom postigao vrlo lako - naglasio je.

"Kuba je spremna, nakon 50 godina"

Tramp je jučer u telefonskom intervjuu za američki CNN rekao kako je uvjeren da je Kuba na rubu kolapsa.

- Kuba će, usput rečeno, uskoro pasti - istakao je, hvaleći pritom vojne uspjehe Sjedinjenih Država tokom njegovog drugog mandata.

On tvrdi da Havana želi sporazum: "Žele postići dogovor, pa ću ondje poslati državnog tajnika Marka Rubija i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Trenutno smo stvarno fokusirani na ovo. Imamo puno vremena, ali Kuba je spremna, nakon 50 godina."

Ovakve Trampove izjave nisu novost. Krajem januara rekao je da je "Kuba zaista nacija koja je vrlo blizu propasti". Poručio je i da je karipska država primala novac i naftu iz Venecuele, ali da nakon intervencije SAD-a to više nije moguće.

Odnosi napeti već decenijama

Američke snage preuzele su kontrolu nad nekoliko naftnih tankera. Tramp je ranije najavio da će nametnuti "potpunu i sveobuhvatnu blokadu na sve sankcionirane naftne tankere koji ulaze i izlaze iz Venecuele".

Ranije je također najavio "prijateljsko preuzimanje" Kube, no do sada se nisu realizirali ni aneksija ni raspad zemlje, sa ili bez sudjelovanja SAD-a.

Odnosi između Havane i Vašingtona napeti su već desetljećima. Autoritarni karipski otok trenutno se nalazi u najtežoj ekonomskoj krizi od revolucije Fidela Kastra 1959. godine. Među ostalim, vlada tamo nestašica goriva. Ako Sjedinjene Države trajno blokiraju opskrbu naftom iz Venezuele, kubansko gospodarstvo moglo bi se u potpunosti urušiti.