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IRAK

Eksplozije odjeknule u Bagdadu, navodno napadnuta američka ambasada

Eksplozije su se poklopile sa sirenama koje se oglašavaju unutar kompleksa u kojem se nalazi američka ambasada u Bagdadu

Aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Eksplozije su se čule u subotu navečer u iračkoj prijestolnici Bagdadu usred eskalacije regionalnih tenzija, prema dopisniku Anadolije.

Lokalni mediji su također izvijestili da su se eksplozije poklopile sa sirenama koje se oglašavaju unutar kompleksa u kojem se nalazi američka ambasada u Bagdadu, a navodno su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane.

Do ovog razvoja događaja došlo je uprkos tome što je iranski predsjednik Masud Pezeškijan u subotu izjavio da će se Iran suzdržati od napada na susjedne države osim ako se napadi na zemlju ne pokrenu sa njihove teritorije.

Iran je 28. februara počeo lansirati rakete i dronove prema Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima. Neki od udara su uzrokovali žrtve i štetu na civilnim lokacijama, uključujući luke i stambene zgrade.

Teheran tvrdi da su napadi odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju protiv Irana u kojoj su ubijene stotine ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija i visokopozicionirane vojne zvaničnike.

# BAGDAD
# IRAN
# IRAK
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