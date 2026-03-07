Eksplozije odjeknule u Bagdadu, navodno napadnuta američka ambasada

Lokalni mediji su također izvijestili da su se eksplozije poklopile sa sirenama koje se oglašavaju unutar kompleksa u kojem se nalazi američka ambasada u Bagdadu, a navodno su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane.

Eksplozije su se čule u subotu navečer u iračkoj prijestolnici Bagdadu usred eskalacije regionalnih tenzija, prema dopisniku Anadolije.

Do ovog razvoja događaja došlo je uprkos tome što je iranski predsjednik Masud Pezeškijan u subotu izjavio da će se Iran suzdržati od napada na susjedne države osim ako se napadi na zemlju ne pokrenu sa njihove teritorije.

Iran je 28. februara počeo lansirati rakete i dronove prema Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima. Neki od udara su uzrokovali žrtve i štetu na civilnim lokacijama, uključujući luke i stambene zgrade.

Teheran tvrdi da su napadi odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju protiv Irana u kojoj su ubijene stotine ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija i visokopozicionirane vojne zvaničnike.