Projektil pogodio grad Al-Kardž, dvije osobe poginule

Dvije osobe su poginule, a 12 je povrijeđeno nakon što je projektil pao u naseljeni dio grada Al-Kardž u Saudijskoj Arabiji.
U saopćenju Saudijske civilne zaštite navodi se da su poginuli državljani Indije i Bangladeša.
SAUDIJSKA ARABIJA
U saopćenju Saudijske civilne zaštite navodi se da su poginuli državljani Indije i Bangladeša
Grad Al-Kardž. Platforma X
Dvije osobe su poginule, a 12 je povrijeđeno nakon što je projektil pao u naseljeni dio grada Al-Kardž u Saudijskoj Arabiji.
U saopćenju Saudijske civilne zaštite navodi se da su poginuli državljani Indije i Bangladeša.
Iranska Revolucionarna garda ranije danas je saopćila da je gađala radarske sisteme na nekoliko lokacija, uključujući saudijski Al-Kardž.
Saudijska Arabija upozorava Teheran da bi napadi mogli navesti Rijad da uzvrati.
Saudijski ministar odbrane, princ Kalid bin Salman, pozvao je u subotu Iran da izbjegne pogrešnu procjenu nakon lansiranja projektila prema kraljevini.
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