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SAUDIJSKA ARABIJA

Projektil pogodio grad Al-Kardž, dvije osobe poginule

U saopćenju Saudijske civilne zaštite navodi se da su poginuli državljani Indije i Bangladeša

Grad Al-Kardž. Platforma X

M. Až.

8.3.2026

Dvije osobe su poginule, a 12 je povrijeđeno nakon što je projektil pao u naseljeni dio grada Al-Kardž u Saudijskoj Arabiji.

U saopćenju Saudijske civilne zaštite navodi se da su poginuli državljani Indije i Bangladeša.

Iranska Revolucionarna garda ranije danas je saopćila da je gađala radarske sisteme na nekoliko lokacija, uključujući saudijski Al-Kardž.

Saudijska Arabija upozorava Teheran da bi napadi mogli navesti Rijad da uzvrati.

Saudijski ministar odbrane, princ Kalid bin Salman, pozvao je u subotu Iran da izbjegne pogrešnu procjenu nakon lansiranja projektila prema kraljevini.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
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