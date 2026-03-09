Kurdi iz Sirije upozoravaju iranske Kurde protiv podrške SAD: "Ne pravite naše greške"

Kurdski stanovnici sjeveroistočne Sirije upozoravaju iranske Kurde da se ne stavljaju na stranu SAD u borbi protiv iranske vlade. Oni tvrde da bi to moglo dovesti do toga da iranski Kurdi budu "napušteni", kao što su oni sami doživjeli u Siriji u posljednjim mjesecima.

Ova upozorenja temelje se na vlastitom iskustvu, jer su se u prošlosti našli u situacijama gdje su ih saveznici napustili nakon što su postigli svoje ciljeve.

Iranske kurdske milicije sa sjedištem u sjevernom Iraku konsultovale su se sa Sjedinjenim Državama posljednjih dana o tome da li i kako napasti snage sigurnosti u zapadnom Iranu, dok Sjedinjene Države i Izrael zasipaju Iran zračnim napadima, izvještava Reuters.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nedavno je obeshrabrio takav napad.

Poslali upozorenje

Osim toga, sirijski Kurdi upozoravaju svoje iranske pandane protiv partnerstva s Vašingtonom.

- Sutra, ako se postigne dogovor između njih (SAD) i Iranaca, oni će vas eliminisati. Ne pravite naše greške. Nadam se da se Kurdi Irana neće udružiti s Amerikom, jer će ih oni napustiti - kaže Saad Ali, 45-godišnji stanovnik kurdskog grada Qamishli na sjeveroistoku Sirije za Reuters.

Sirijski kurdski borci udružili su se sa SAD prije više od decenije u borbi protiv grupe Islamska država, uspostavljajući vlastitu poluautonomnu zonu na teritoriji koju su oduzeli od ISIS-a.

Ali u januaru je nova sirijska vojska pod predsjednikom Ahmedom al-Šarom (al-Shara) zauzela većinu područja pod kontrolom Kurda u sveobuhvatnoj ofanzivi. Sirijski Kurdi pozvali su SAD da intervenišu u njihovo ime i osjećali su se izdanima kada ih je Vašington umjesto toga pozvao da se spoje sa Šarovim snagama.

Iranski kurdski izvor kaže da su kurdski lideri zaista imali zabrinutost da će biti "izdani" poput kurdskih grupa u sjevernoj Siriji.

Tražili garancije

Izvor kaže da su iranski kurdski lideri tražili garancije od SAD, ne navodeći kakve su one bile.

Ahmed Barakat, šef Kurdske progresivne demokratske partije u Siriji, kaže za Reuters da bi iranske kurdske snage trebale pokazati "krajnji oprez".

Barakat kaže da je odluka na kraju na njima, ali vjeruje da "prihvatanje poziva Sjedinjenih Država i smatranje udarnom iglom u suprotstavljanju ili slabljenju iranskog režima trenutno nije u najboljem interesu Kurda Irana".

Izrael vodi vlastite razgovore s iranskim kurdskim pobunjeničkim grupama sa sjedištem u poluautonomnoj regiji iračkog Kurdistana oko godinu dana, izvijestio je Reuters prošle sedmice.