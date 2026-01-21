Sirija objavila prekid vatre s kurdskim snagama

Sirija je objavila prekid vatre s kurdskim snagama koje su zauzele dijelove teritorije na sjeveroistoku i dala im četiri dana da se dogovore o integraciji u centralnu državnu vlast, nakon što ih je njihov glavni saveznik, Sjedinjene Države, pozvao da to prihvate.

Munjeviti napredak vladinih snaga posljednjih dana i očito povlačenje američke podrške za nastavak držanja teritorije od strane Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predstavljaju najveću promjenu kontrole u zemlji otkako je opozicija prije 13 mjeseci svrgnula Bashara al-Assada.

Američki izaslanik Tom Barrack u objavi na društvenim mrežama opisao je ponudu integracije u centralnu sirijsku državu s pravima državljanstva, kulturnom zaštitom i političkim sudjelovanjem kao "najveću priliku" koju Kurdi imaju.

Dodao je da je izvorna svrha SDF-a, koji je Washington podržavao kao svog glavnog lokalnog saveznika u borbi protiv ISIS-a, uglavnom istekla te da SAD nemaju dugoročni interes za zadržavanje svoje prisutnosti u Siriji.

Sjedinjene Države s "ozbiljnom zabrinutošću" prate razvoj događaja u Siriji, izjavio je zvaničnik Bijele kuće i pozvao sve relevantne strane da nastave pregovore u "dobroj vjeri".

- Pozivamo sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost, izbjegavaju akcije koje bi mogle dodatno eskalirati napetosti i daju prioritet zaštiti civila među svim manjinskim grupama - izjavio je zvaničnik.

SDF je saopćio da je prihvatio sporazum o prekidu vatre s vladom u Damasku i da se neće upuštati u nikakvu vojnu akciju osim ako ne bude napadnut.