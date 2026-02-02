Kurdske snage uvele policijski sat u dva grada na sjeveroistoku Sirije

Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima objavile su od početka sedmice policijski sat u dva grada na sjeveroistoku Sirije, uoči provedbe nedavnog sporazuma postignutog s vladom u Damasku.

Damask i kurdske snage postigli su u petak sveobuhvatni sporazum o postepenoj integraciji kurdskih vojnih i civilnih institucija u državu, nakon što su Kurdi posljednjih sedmica prepustili teritoriju nadirućim vladinim snagama.

Mazloum Abdi, čelnik SDF-a, rekao je da će se sporazum provoditi na terenu od ponedjeljka, a obje strane će povući snage s položaja na prvoj liniji fronta u dijelovima sjeveroistoka i iz grada Kobanea na sjeveru.

Kazao je da će "ograničene snage unutrašnje sigurnosti" ući u dijelove gradova Hasakeho i Qamishlija, ali da "nikakve vojne snage neće ući ni u jedan kurdski grad ili mjesto".

Kurdske snage sigurnosti najavile su policijski sat u sjeveroistočnom gradu Hasakehu od 6:00 sati do 18:00 sati u ponedjeljak, te u glavnom kurdskom gradu na sjeveroistoku, Qamishliju, u utorak, u isto vrijeme.

Navedeno je da je potez uveden "radi održavanja stabilnosti i sigurnosti stanovnika".

Izvor iz kurdskih snaga sigurnosti rekao je da je vladina delegacija posjetila njihovo sjedište u Qamishliju u nedjelju.

Tekst sporazuma od petka održava trajno primirje i uvodi "postepenu integraciju" kurdskih snaga i administrativnih institucija.