Kurdske snage i sirijska vlada postigli novi dogovor za stabilizaciju primirja

Sirijske demokratske snage (SDF), koje predvode Kurdi, objavile su novi sporazum s centralnom vladom Sirije, čiji je cilj stabilizirati primirje koje je okončalo sedmice borbi i utvrditi korake ka integraciji između dvije strane.

Snage sigurnosti

Prema saopćenju SDF-a, snage sigurnosti koje su u sastavu sirijskog Ministarstva unutrašnjih poslova ući će u gradove Al-Hasake i Kamišli u kurdskom uporištu, u koje im je ranije bio zabranjen pristup, a počet će i proces integracije SDF-a i vladinih snaga.

To uključuje formiranje nove vojne brigade sastavljene od tri brigade SDF-a, kao i formiranje brigade boraca SDF-a unutar jedne vladine brigade u pokrajini Aleppo.

Lokalne institucije kurdske administracije na sjeveroistoku Sirije, koja godinama djeluje kao faktički autonomna zona, zajedno sa svojim uposlenicima bile bi integrisane u državne institucije.

Sporazum, kako je navedeno, obuhvata i građanska i obrazovna prava za kurdski narod te garantuje povratak raseljenih u njihove oblasti.

Postizanje integracije

- Sporazum ima za cilj ujedinjenje sirijske teritorije i postizanje potpune integracije u regionu kroz jačanje saradnje između nadležnih strana i ujedinjavanje napora na obnovi zemlje - poručeno je u saopćenju.

Iz Damaska nije odmah stigla zvanična reakcija, ali je sirijska državna televizija, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika, potvrdila postizanje dogovora.

SDF je izgubio većinu teritorije koju je kontrolisao na sjeveroistoku Sirije u vladinoj ofanzivi nakon žestokih sukoba koji su izbili u sjevernom gradu Aleppu 6. januara, poslije mjeseci neuspjelih pregovora o sprovođenju sporazuma o integraciji.

Novi sirijski lideri, koji su u decembru 2024. s vlasti svrgnuli bivšeg predsjednika Bašara al-Asada, nastoje uspostaviti punu kontrolu nad zemljom razorenom gotovo 14 godina dugim građanskim ratom. U martu je postignut dogovor o spajanju SDF-a s Damaskom, ali on nije zaživio u praksi.