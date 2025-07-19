Sirijsko predsjedništvo: Na snazi je primirje, pozivamo sve strane da ga poštuju

Sirijsko predsjedništvo potvrdilo je da je na teritoriji pokrajine Suvejda na snazi primirje, te pozvalo sve strane uključene u sukobe da ga bezuslovno poštuju.

U kratkom saopćenju koje su prenijeli državni mediji, vlasti u Damasku naglasile su da je cilj primirja sprječavanje daljnjih civilnih žrtava i stabilizacija regije, koja je prethodnih sedmica bila poprište žestokih sukoba između sirijskih vladinih snaga, lokalnih druzijskih grupa i beduinskih milicija.

- Na snazi je sporazum o prekidu vatre. Pozivamo sve strane da pokažu odgovornost, uzdrže se od provokacija i poštuju postignuti dogovor u interesu mira, stabilnosti i sigurnosti civila- navodi se u saopćenju.

Primirje dolazi nakon što je Izrael izveo nekoliko zračnih udara na sirijske položaje, a SAD, Turska i Jordan uključili se kao posrednici u pregovorima o prekidu vatre.