Primirje na papiru, granate u stvarnosti: Sirija i dalje u plamenu

U Siriji je od jutros na snazi formalno primirje između zaraćenih strana u regiji Sveida, ali stanje na terenu pokazuje da je mir još uvijek daleko. Sukobi između lokalnih Druza i beduinskih borbenih frakcija povremeno se obnavljaju, uprkos naporima da se prekine krvavi ciklus nasilja.

Nema struje i vode

Kako prenosi Al Jazeera, sirijske snage su tokom noći raspoređene u ključne tačke kako bi, kako tvrde vlasti, „očistile“ regiju i osigurale stabilnost. Zvanična izjava Ministarstva unutrašnjih poslova Sirije glasi da je grad „u potpunosti pod kontrolom“ i da su „borbe okončane“. No, svjedoci na terenu tvrde drugačije.

- Granatiranje se nastavilo i nakon što su mediji objavili vijesti o primirju. Ljudi bježe, nema struje, nema vode. Ovo nije mir- rekao je jedan lokalni aktivista za The Guardian.

Reuters prenosi da su primirje dogovorile i podržale Sjedinjene Američke Države, Izrael, Jordan i Turska, uz dozvolu da se određeni kontingenti sirijske vojske vrate u regiju pod kontrolom. Uslov je bio potpuni prekid vatre, ali lokalni izvori upozoravaju da sporazum postoji samo na političkom nivou.

U izvještajima The Timesa navodi se da su među žrtvama i civili, uključujući žene i djecu, te da se bilježe slučajevi pljačke i nasilja nad civilnim stanovništvom. Humanitarna situacija se iz dana u dan pogoršava. Hiljade ljudi su raseljene, a osnovne životne potrebe postaju luksuz.

Sjena neizvjesnosti

The Guardian ističe da, iako sirijska vlada pokušava prikazati stanje kao stabilizirano, „sukobi tinjaju ispod površine, a oružje još nije utihnulo“. Lokalni čelnici Druza zahtijevaju međunarodnu misiju posmatrača, navodeći da ne vjeruju zvaničnim garancijama režima u Damasku.

Uprkos pokušajima normalizacije, današnje jutro u Siriji ponovno je osvanuo pod sjenom neizvjesnosti. Primirje jeste objavljeno, ali borbe, razaranje i patnja još nisu stali.