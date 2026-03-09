Pezeškijan: Spremni smo za deeskalizaciju

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Teheran spreman za deeskalaciju na Bliskom istoku "ako se teritorije susjednih zemalja ne koriste za napade na Iran".

Pezeškijan je ovu poruku prenio u razgovoru sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom.

- Iran je uvijek izražavao spremnost da smanji tenzije u regionu, pod uslovom da se vazdušni prostor, kopno i teritorijalne vode naših susjeda ne koriste za napad na iransko stanovništvo - navodi se u saopštenju koje je objavila Pezeškijanova pres služba.

Iranski predsjednik je također rekao da Sjedinjene Američke Države i Izrael pokušavaju stvoriti tenzije između Teherana i regionalnih država te da "mediji povezani sa njima" optužuju Iran za raketne napade na Tursku.