Pezeškijan nazvao Alijeva: Iran tvrdi da nije gađao Nahčivan, obećao punu istragu napada

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan obavio je telefonski razgovor s predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u nedjelju, 8. marta 2026., u pokušaju da ublaži diplomatsku napetost nastalu nakon što su dronovi lansirani s iranskog teritorija pogodili međunarodni aerodrom Nahčivan 5. marta, prenosi azerbejdžanski medij Azer News.

Pezešikijan je izrazio zahvalnost Alijevu na posjeti iranskoj ambasadi u Bakuu radi izjave saučešća u povodu pogibije vrhovnog lidera ajatolaha Alija Hameneija i brojnih civila, kao i na namjeri da Azerbejdžan pruži humanitarnu pomoć Iranu. Govoreći o incidentu u Nahčivanu, iranski predsjednik naglasio je da "taj incident nema nikakve veze s Iranom" te da će biti istražen – ponavljajući zvanični stav Teherana da iranske oružane snage nisu lansirale dronove prema Azerbejdžanu. Azerbajdžanska strana, međutim, ostala je pri svom stavu: Ministarstvo odbrane Azerbejdžana objavilo je da su "sistemi tehničkog nadzora potvrdili da su četiri bespilotne letjelice koje pripadaju iranskim oružanim snagama bile usmjerene prema regiji Nahčivan" i da iransko poricanje "ni pod kojim okolnostima nije prihvatljivo".

Alijev je iskoristio razgovor da ponovi saučešće zbog pogibije iranskih civila, ali i da naglasi "važnost istraživanja incidenta koji se dogodio u Nahčivanu". Ranije te sedmice, Alijev je iranski napad javno osudio kao "podli teroristički čin", doveo vojsku u punu borbenu gotovost i zahtijevao od Teherana i izvinjenje i kaznenu odgovornost počinitelja. Tokom telefonskog razgovora, dvojica predsjednika razmijenila su i poglede o perspektivama razvoja zajedničkih ekonomskih projekata – što ukazuje da obje strane žele sačuvati bilateralne odnose usprkos osjetljivom diplomatskom zastoju.