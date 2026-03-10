Američki CENTCOM objavio šta su dosad koristili u operaciji protiv Irana "Epski bijes"

CENTCOM, Centralno zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država, objavilo je niz infografika povodom prvih deset dana operacije "Epski bijes" koji prikazuje ciljeve napada i korišteno oružje.

Navode da je operacija pokrenuta po nalogu američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa). Naglasili su da napadaju ciljeve kako bi razgradili sigurnosni aparat iranskog režima, s naglaskom na lokacije koje predstavljaju neposrednu prijetnju.

Podsjetili su da je operacija započela 28. februara u 1:15 po istočnom vremenu na području Irana. Utvrdili su da je pogođeno više od 5.000 ciljeva, pri čemu je oštećeno ili uništeno više od 50 iranskih brodova.