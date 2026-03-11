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HORMUŠKI MOREUZ

Amerikanci uništili 16 iranskih brodova za polaganje mina

Prije svega toga, CNN je objavio da je Iran počeo postavljati mine u Hormuškom moreuzu, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu

Snimak napada. CENTCOM

Dž. R.

11.3.2026

Američke snage uništile su 16 brodova za polaganje mina kao i druga iranska plovila, objavilo je američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) uz snimak.

Kako su saopćili, napadi su izvedeni u utorak navečer u blizini Hormuškog moreuza, ključnog pomorskog prolaza kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine energentima.

Ovim povodom se na svojoj mreži Truth social oglasio i američki predsjednik Donald Tramp (Trump).

- Sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da smo u posljednjih nekoliko sati pogodili i potpuno uništili 10 neaktivnih čamaca i/ili brodova za postavljanje mina, a slijedi ih još - napisao je.

Samo malo prije toga je napisao da "ako su mine iz bilo kojeg razloga postavljene i ne budu odmah uklonjene, vojne posljedice po Iran bit će na nivou koji nikada ranije nije viđen".

- S druge strane, ako uklone ono što je možda postavljeno, to će biti ogroman korak u pravom smjeru - napisao je Trump.

Prije svega toga, CNN je objavio da je Iran počeo postavljati mine u Hormuškom moreuzu, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu kroz koje prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine sirovom naftom.

Kako su za CNN rekla dva izvora upoznata s američkim obavještajnim izvještajima, iranske snage posljednjih dana su postavile nekoliko desetaka mina, iako operacija zasad nije velikih razmjera.

Prema istim izvorima, Iran i dalje raspolaže s više od 80 do 90 posto svojih malih plovila i brodova za polaganje mina, što znači da bi relativno brzo mogao postaviti stotine mina u tom strateški važnom plovnom putu.

Iranska Revolucionarna garda, koja zajedno s redovnom mornaricom praktično kontroliše moreuz, ima sposobnost rasporediti svojevrsni "pojas" raspršenih plovila za polaganje mina, čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, ranije je izvijestio CNN.

# BROD
# IRAN
# AMERIKA
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