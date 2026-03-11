Amerikanci uništili 16 iranskih brodova za polaganje mina

Američke snage uništile su 16 brodova za polaganje mina kao i druga iranska plovila, objavilo je američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) uz snimak.

Kako su saopćili, napadi su izvedeni u utorak navečer u blizini Hormuškog moreuza, ključnog pomorskog prolaza kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine energentima.

Ovim povodom se na svojoj mreži Truth social oglasio i američki predsjednik Donald Tramp (Trump).

- Sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da smo u posljednjih nekoliko sati pogodili i potpuno uništili 10 neaktivnih čamaca i/ili brodova za postavljanje mina, a slijedi ih još - napisao je.

Samo malo prije toga je napisao da "ako su mine iz bilo kojeg razloga postavljene i ne budu odmah uklonjene, vojne posljedice po Iran bit će na nivou koji nikada ranije nije viđen".

- S druge strane, ako uklone ono što je možda postavljeno, to će biti ogroman korak u pravom smjeru - napisao je Trump.