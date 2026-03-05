BBC: Šteta u američkim bazama je ogromna

Situacija u Zapadnoj Aziji dostigla je tačku usijanja. Prema izvještajima s terena, iranske snage pokrenule su masovne raketne napade na američke vojne baze u Sjedinjenim Američkim Državama u regiji, nanoseći im, prema prvim informacijama, ogromnu štetu.

Glavna dopisnica BBC-ja, Nafiseh Kohnavard, koja detaljno prati dešavanja u ovom kriznom žarištu, potvrdila je kritične informacije o posljedicama napada. Prema njenim izvorima, nivo razaranja u američkim bazama je "veoma ozbiljan", što ukazuje na preciznost i snagu iranskog arsenala korištenog u ovoj operaciji.

Iako su države u regiji zvanično tvrdile da ne učestvuju u sukobima, Teheran je iznio teške optužbe koje su prethodile ovom udaru.