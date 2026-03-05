BBC: Šteta u američkim bazama je ogromna

Situacija u Zapadnoj Aziji dostigla je tačku usijanja. Prema izvještajima s terena, iranske snage pokrenule su masovne raketne napade na američke vojne baze u Sjedinjenim Američkim Državama u regiji, nanoseći im, prema prvim informacijama, ogromnu štetu.
Glavna dopisnica BBC-ja, Nafiseh Kohnavard, koja detaljno prati dešavanja u ovom kriznom žarištu, potvrdila je kritične informacije o posljedicama napada. Prema njenim izvorima, nivo razaranja u američkim bazama je "veoma ozbiljan", što ukazuje na preciznost i snagu iranskog arsenala korištenog u ovoj operaciji.
Iako su države u regiji zvanično tvrdile da ne učestvuju u sukobima, Teheran je iznio teške optužbe koje su prethodile ovom udaru.
Ključni razlozi za obimne napade su sljedeći:
- Logistička podrška napadima: Iran tvrdi da su nedavne operacije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv njihove teritorije pokrenute upravo iz baza smještenih u zemljama regije.
- Kršenje neutralnosti: Uprkos javnim uvjeravanjima tih zemalja da su neutralne, iranske obavještajne službe navode da su njihovi teritoriji korišteni kao lansirne rampe za udare na iranske interese.
- Direktna odmazda: Ovaj napad se tumači kao direktna poruka Teherana da će svaka država koja ustupi svoj prostor za akcije protiv Irana biti tretirana kao legitimna meta.
Ovi udari predstavljaju značajnu eskalaciju sukoba u Zapadnoj Aziji. Dok Pentagon još uvijek procjenjuje tačan broj žrtava i stepen uništenja tehnike, analitičari upozoravaju da bi ovo mogao biti uvod u sukob širih razmjera koji bi mogao trajno izmijeniti sigurnosnu arhitekturu Bliskog istoka.