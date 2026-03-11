Izrael nije siguran da će iranski režim pasti

Izraelski zvaničnici priznali su da nije sigurno da će rat protiv Irana dovesti do pada klerikalnog režima, izjavio je izraelski zvaničnik za Reuters.

Unatoč komentarima američkog predsjednika Donalda Trampa da bi rat mogao uskoro završiti, procjena Izraela je da Vašington neće tako brzo narediti kraj sukoba, rekla su dva izraelska zvaničnika. Tijekom intenzivnog američko-izraelskog bombardiranja ubijen je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, visoki vojni zapovjednici, ali i civili, što je izazvalo bijes mnogih Iranaca.

Dok napadi na Teheran i druge gradove traju, a iranske vlasti prijete silom protiv onih koji bi se usudili protestovati, Iranci koji bi inače možda izašli na ulice boje se to učiniti dok rat traje. Ipak, dugoročni problemi Irana izgledaju veći nego ikad, jer oštre sankcije guše privredu, a mali su izgledi da će se poboljšati životni standard stanovnika čiji su masovni protesti u januaru ugušeni u krvi.

Visoki izraelski zvaničnik nije pojasnio zbog čega je vlada procijenila da pad iranskog režima nije izvjestan. Na dan kada je Izrael zajedno sa SAD-om pokrenuo rat, premijer Benjamin Netanjahu je rekao: "Naša zajednička akcija stvorit će uvjete da hrabri iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke".

U utorak je izjavio da Izrael želi pomoći Irancima da se "riješe jarma tiranije", ali da je ta odluka "na njima", sugerirajući da trenutno nema naznaka da bi pobuna mogla izbiti u skorom vremenu.