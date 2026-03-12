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MASOVNI BARAŽ

Hezbolah lansirao 200 raketa na Izrael

Jedan od najžešćih napada u proteklih nekoliko mjeseci

Hezbolah ispalio rakete. Telegram

Dž. R.

12.3.2026

Militantna grupa Hezbollah lansirala je masovni baraž od oko 200 raketa usmjerenih ka teritoriji Izraela, što predstavlja jedan od najžešćih napada u proteklih nekoliko mjeseci, izvještava Kan Arabic-a.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se više od deset puta u kratkom vremenskom intervalu širom sjevernog i centralnog Izraela. Izraelski protivvazdušni sistem "Gvozdena kupola" (Iron Dome) aktivan je iznad brojnih naselja, a izvještaji s terena potvrđuju presretanja iznad Galileje i šireg područja Haife. Za sada nema potvrđenih informacija o tačnom broju žrtava, ali je pričinjena značajna materijalna šteta.

Kao direktan odgovor na ovaj napad, Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su započele hitno raspoređivanje Golani brigade na sjevernu granicu. Ova elitna pješadijska jedinica poznata je po izvođenju najsloženijih operacija, a njeno prisustvo na granici s Libanom sugeriše da Izrael ozbiljno razmatra opciju proširenja kopnene ofanzive.

- Spremni smo na sve scenarije. Svaki napad na naše građane naići će na odlučan i snažan odgovor - saopšteno je kratko iz vrha izraelske vojske.

# IZRAEL
# HEZBOLAH
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