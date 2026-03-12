Liban: 687 poginulih u izraelskim udarima od 2. marta

Ministarstvo zdravstva Libana saopćilo je u četvrtak da je 687 osoba ubijeno, uključujući 98 djece, u izraelskim napadima na ovu zemlju od 2. marta.

U saopštenju ministarstva navodi se da su među žrtvama i 62 žene, kao i 18 medicinskih radnika (bolničara), dodajući da je ukupan broj povrijeđenih dostigao 1.774.

Prema podacima iz saopštenja, među ranjenima su 304 djeteta, 328 žena i 45 bolničara.

Libanska grupa Hezbollah počela je 2. marta s napadima na izraelske vojne položaje kao odgovor na višekratne izraelske napade na Liban i ubistvo tadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija u američko-izraelskom udaru.

Izrael je uzvratio pokretanjem vojne kampanje u Libanu, izvodeći zračne napade na južna predgrađa Bejruta te područja na jugu i istoku zemlje, dok