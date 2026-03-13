Eksplozija tokom protesta u Teheranu: Masa uzvikivala "Smrt Americi"

Iranska državna televizija izvijestila je o snažnoj eksploziji na jednom od trgova u Teheranu, na mjestu gdje su se trebale održati demonstracije. Televizijska kuća IRIB objavila je snimke i fotografije na kojima se vidi gusti dim kako se diže iznad grada, prenosi Sky News.

Uzrok eksplozije

Poluslužbena novinska agencija Tasnim navodi kako je eksploziju izazvalo "američko-izraelsko bombardiranje". Prema njihovim izvješćima, pogođeno je područje južno od ulice Enghelab, jedne od središnjih prometnica u iranskoj prijestolnici.