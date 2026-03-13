Eksplozija tokom protesta u Teheranu: Masa uzvikivala "Smrt Americi"

Iranska državna televizija izvijestila je o snažnoj eksploziji na jednom od trgova u Teheranu, na mjestu gdje su se trebale održati demonstracije. Televizijska kuća IRIB objavila je snimke i fotografije na kojima se vidi gusti dim kako se diže iznad grada, prenosi Sky News.
Uzrok eksplozije
Poluslužbena novinska agencija Tasnim navodi kako je eksploziju izazvalo "američko-izraelsko bombardiranje". Prema njihovim izvješćima, pogođeno je područje južno od ulice Enghelab, jedne od središnjih prometnica u iranskoj prijestolnici.
Reakcije demonstranata
Novinske agencije povezane s režimom izvijestile su da su provladini prosvjednici, koji su svjedočili napadima s udaljenosti, odgovorili uzvicima "Smrt Americi", "Smrt Izraelu" i "Ni kompromis ni predaja, borba s Amerikom".
Protesti povodom Dana Al Qudsa
Do incidenta je došlo u vrijeme održavanja marševa povodom Dana Al Qudsa, odnosno Dana Jeruzalema. Među sudionicima prosvjeda navodno je bio i najmanje jedan visoki dužnosnik, Ali Larijani, iranski šef nacionalne sigurnosti i ključni savjetnik prethodnog vrhovnog vođe Alija Khameneija.
Tradicija marševa za Dan Al Qudsa, koji predstavlja godišnji međunarodni skup podrške Palestincima, započela je nakon Iranske revolucije 1979. godine. Skupovi se održavaju diljem svijeta posljednjeg petka Ramazana.