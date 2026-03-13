Izrael srušio most u Libanu, prijeti razaranjem poput Gaze

Izrael je danas srušio most Zrarije u južnom Libanu i bacao letke nad Bejrutom, prijeteći razaranjem sličnim onome u Gazi, dok je raspoređivao dodatne trupe za borbu protiv pokreta Hezbollah, kojeg podržava Iran. Izraelski napadi fokusirani su na infrastrukturu, a vojska tvrdi da se most koristio za kretanje boraca Hezbolaha između sjevera i juga Libana, iako za to nisu dostavili dokaze.

Libanski ministar unutrašnjih poslova Ahmad Al-Hadžar (Al-Hajdar) upozorio je da vlasti nisu u mogućnosti smjestiti stotine hiljada raseljenih ljudi koji su utočište potražili u prijestonici. Veći dio raseljenih spava na ulicama i u parkovima, jer skloništa u Bejrutu ne mogu primiti sve.

Ofanziva Izraela

Ofanziva Izraela uslijedila je nakon što je Hezbolah 2. marta otvorio vatru u znak osvete za ubistvo vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija (Khamenei) na početku američko-izraelskog rata protiv Irana. Prema podacima libanskih vlasti, u izraelskim napadima poginulo je skoro 700 ljudi, dok je još 800.000 raseljeno.

Tokom današnje posjete Libanu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (António Guterres) rekao je da traži 325 miliona dolara hitne pomoći kako bi vlastima pomogao u suočavanju s humanitarnim posljedicama.

- Solidarnost u riječima mora biti praćena solidarnošću na djelu - naglasio je Gutereš.

Letci iznad Bejruta

Izrael je letcima nad Bejrutom pozvao Libance da oduzmu Hezbollahu oružje i upozorio na štetu sličnu razaranju koje je vojska izazvala u Gazi tokom dvogodišnjeg rata s Hamasom. Letci su sadržavali QR kodove s linkovima na društvene mreže i pozivima da se stupi u kontakt radi „stvarnih promjena“ u zemlji.

Libanska vlada ranije je nastojala razoružati Hezbollah, a libanska vojska je prije rata izvijestila o napretku u oblastima blizu izraelske granice. Hezbolah je odbio potpuno razoružanje, a Izrael tvrdi da je grupa oslabljena od rata 2024. godine, iako i dalje raspolaže stotinama raketa i predstavlja ozbiljnu prijetnju.

Izrael dodatno jača trupe na sjeveru, nakon što je preusmjerena pješadijska brigada iz oblasti blizu Gaze. Hezbolah je u srijedu uveče ispalio 200 raketa na sjever Izraela, dok izraelski dronovi pogađaju i pretežno hrišćanska sjeverna predgrađa Bejruta.

Međunarodno pravo uglavnom zabranjuje napade na civilnu infrastrukturu, osim ako se koristi u vojne svrhe, navodi Rojters. Izrael je prvi put priznao napad na civilnu infrastrukturu u svojoj trenutnoj kampanji u Libanu. Liban će „plaćati sve veću cijenu“ dok Hezbollah ne bude razoružan, rekao je ministar odbrane Izraela Kac (Katz).