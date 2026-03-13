Video / Požar u Tel Avivu nakon iranskih raketnih napada

Hitne službe se bore s požarom u okolini Tel Aviva nakon što je Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila da je pokrenula raketne napade na Izrael u koordinaciji s Hezbolahom.
U Tel Avivu, centralnom dijelu Izraela i dijelovima Zapadne obale oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost.
Trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama, ali je već sada vidljiva materijalna šteta na objektima. Vatrogasci su na terenu i nastoje spriječiti širenje požara.
Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je iranska vojska lansirala rakete i dronove na Izrael u koordinaciji s libanskim saveznikom Teherana, Hezbolahom.
IRGC je dodala da je operacija dio njihove godišnje manifestacije povodom Dana al-Kudsa.
U međuvremenu, izraelska vojska izvještava da su dvije serije zračnih napada tokom noći i jutros u Teheranu uključivale 90 borbenih aviona koji su ispalili 200 bombi na “brojna” sigurnosna sjedišta iranskog režima.
Prema informacijama vojske, ciljevi su uključivali regionalno sjedište Islamske revolucionarne garde (IRGC), centralno sjedište paravojne snage Basij, te nekoliko sjedišta iranskih unutrašnjih sigurnosnih snaga.