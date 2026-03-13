Video / Požar u Tel Avivu nakon iranskih raketnih napada

Hitne službe se bore s požarom u okolini Tel Aviva nakon što je Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila da je pokrenula raketne napade na Izrael u koordinaciji s Hezbolahom.

U Tel Avivu, centralnom dijelu Izraela i dijelovima Zapadne obale oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost.

Trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama, ali je već sada vidljiva materijalna šteta na objektima. Vatrogasci su na terenu i nastoje spriječiti širenje požara.